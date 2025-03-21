Η Ουκρανία βομβαρδίζει αγωγό αερίου στα σύνορα Κουρσκ-Σούμι, ενώ, την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, αυτή τη φορά στην Οδησσό.

Όπως έγινε γνωστό, μέσω εικόνων που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο ρωσικός αγωγός φυσικού αερίου Sudzha που βρίσκεται στα σύνορα Κουρσκ-Σούμι έχει χτυπηθεί από ουκρανικά πυρά. Η Ρωσία λέει ότι η Ουκρανία έχει ήδη παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Εξάλλου, οι αρχές στη νότια ρωσική περιοχή Κρασνοντάρ δήλωσαν ότι μια επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε φωτιά σε μια αποθήκη πετρελαίου κοντά στο χωριό Kavkazskaya. Η αποθήκη χρησιμοποιείται σαν σιδηροδρομικός τερματικός σταθμός για τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου σε έναν αγωγό που συνδέει το Καζακστάν με τη Μαύρη Θάλασσα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι αρχές στην περιοχή του Κρασνοντάρ το απόγευμα της Πέμπτης, οι προσπάθειες συνεχίζονται για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.

Η δήλωση ανέφερε ότι 429 πυροσβέστες είχαν κληθεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που καλύπτει έκταση 3.750 τετραγωνικών μέτρων.

Russia's Sudzha gas pipeline located on the Kursk-Sumy border has been hit.



Russia says Ukraine has already violated the ceasefire proposed by the US. pic.twitter.com/vrlDZJljIf — Clash Report (@clashreport) March 20, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία είχε ήδη παραβιάσει την προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον πόλεμο που διαρκεί τρία χρόνια, επιτιθέμενη σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα είπε στην κρατική τηλεόραση Channel One ότι εναπόκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πρότειναν την κατάπαυση του πυρός, να αντιμετωπίσουν την Ουκρανία για τις ενέργειές της.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο λιμάνι της Οδησσού της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας αργά την Πέμπτη, τραυματίζοντας τρία άτομα και καταστρέφοντας μια πολυκατοικία και ένα εμπορικό κέντρο, δήλωσε ο περιφερειάρχης, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Oleh Kiper, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, είπε ότι οι επιθέσεις έπληξαν τρεις τοποθεσίες που προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ σε τρεις συνοικίες της πόλης σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Suspilne είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερες από 18 εκρήξεις στην πόλη μετά τις 22:00 (2000 GMT).

Η Οδησσός υπήρξε συχνός στόχος ρωσικών επιθέσεων στον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από τρία χρόνια, ιδιαίτερα στις λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Ο κυβερνήτης της νοτιοανατολικής περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας, Ivan Fedorov, ανέφερε πολλά χτυπήματα σε περιοχές κοντά στην πόλη συμπεριλαμβανομένης μιας κατευθυνόμενης βόμβας. Είπε ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί.

While Ukraine bombs Russian air base munitions and the oil industry supporting their war machine - Russia is now going full in on killing civilians and destroying civilian infrastructures, this time in Odesa. pic.twitter.com/cdpcaEau0Q — Kvist (@kvistp) March 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.