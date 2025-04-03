Ουκρανός ΥΠΕΞ σε Ρούμπιο: Η Ρωσία παραβιάζει την ενεργειακή εκεχειρία

Σε ρωσικές παραβιάσεις της εκεχειρίας που αφορά ενεργειακές εγκαταστάσεις αναφέρθηκε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σουμπίνα σε συνομιλίες που είχε σήμερα, Πέμπτη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στις Βρυξέλλες.

«Η Ουκρανία είναι πλήρως προσηλωμένη στην ειρήνη και έχει λάβει συγκεκριμένα βήματα χωρίς όρους για να την επιτύχει, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σέρνει τα πόδια της», έγραψε στο X ο Αντρίι Σουμπίνα. «Ενημέρωσα επίσης τον ομόλογό μου για τις πρόσφατες παραβιάσεις της ενεργειακής εκεχειρίας από τη Ρωσία».

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη ότι δεν τήρησαν την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η Σουμπίνα επιβεβαίωσε επίσης το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για την ανάπτυξη της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα των ορυκτών πόρων.

Πηγή: skai.gr

