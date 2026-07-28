Φωτιά ξέσπασε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπή της Πάρου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο καθώς οι φλόγες καίνε σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες.

Επίσης, ήχησε το 112 για απομάκρυνση του πληθυσμού. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζιά απομακρυνθείτε προς Αλυκή», αναφέρει το μήνυμα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Νάξο 2 πυροσβέστες με 1 όχημα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού Κωνσταντίνος Μπιζάς ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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