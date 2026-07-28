Οικογένειες με παιδιά: Έρχεται νέος κύκλος ενισχύσεων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Νέος κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί έρχεται μέσα στον Αύγουστο: Αρκετές οικογένειες δεν είδαν τα χρήματα της ενίσχυσης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην προηγούμενη πληρωμή του Ιουνίου, αλλά -υπό προϋποθέσεις- θα λάβουν το επίδομα τώρα. Πρόκειται για εκείνες τα ζευγάρια -ή μονογονεϊκές οικογένειες- που απέκτησαν παιδί πρόσφατα ή που θα αποκτήσουν έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα.



Τα ποσά του έκτακτου επιδόματος που θα μπουν «αυτόματα» στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα αντιστοιχούν στον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, χωρίς να υπάρχει σχετικό «πλαφόν».

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν νεογέννητα για να πάρουν τα 150 ευρώ

Βεβαίως, δεν θα λάβουν όλοι όσοι έχουν νεογέννητα το επίδομα αφενός γιατί υπάρχουν εισοδηματικά όρια τα οποία καθορίζουν το εύρος των «τυχερών» και αφετέρου γιατί θα πρέπει μέχρι την επόμενη πληρωμή να έχουν κάνει συγκεκριμένες κινήσεις.

Για να πάρουν λοιπόν το έκτακτο επίδομα μέχρι τις 31 Αυγούστου όσοι απέκτησαν πρόσφατα παιδί θα πρέπει είτε να έχουν κάνει είτε να κάνουν κάποιες ενέργειες, όπως καθορίζονται από τις ειδικές προβλέψεις για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Συγκεκριμένα, για τέκνα που γεννήθηκαν από 1.1.2025 έως 31.7.2026, η ενίσχυση (ή τυχόν επιπλέον ποσό) μπορεί να καταβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2026, με τήρηση σε κάθε περίπτωση των εισοδηματικών ορίων, ως εξής:

Τέκνα γεννηθέντα 1.1 – 31.12.2025: εφόσον έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2025 (με βάση τα εισοδηματικά όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025).

Τέκνα γεννηθέντα 1.1.2026 – 31.7.2026: εφόσον έχει ζητηθεί η έκδοση ΑΦΜ για αυτά έως τις 10 Αυγούστου 2026 (με βάση τα όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025). Με άλλα λόγια, όσοι απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026 θα πρέπει να σιγουρευτούν πως αυτό έχει ΑΦΜ για να λάβουν την ενίσχυση των 150 ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε λοιπόν, η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων θα λάβει το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ στο τέλος Αυγούστου, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα βάσει των εκκαθαριστικών της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια για τα 150 ευρώ

Το μόνο που απαιτείται είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά όρια, αλλά και τα ποσά της ενίσχυσης που θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Για άγαμο με ένα παιδί, το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 39.000 ευρώ και το ποσό της ενίσχυσης στα 150 ευρώ.

Για έγγαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ (40.000 ευρώ) με το ποσό επίσης στα 150 ευρώ.

Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Για τους έγγαμους με δύο παιδιά είναι 1.000 επιπλέον (45.000 ευρώ) με το έκτακτο επίδομα στα 300 ευρώ επίσης.

Πόσα χρήματα θα πάρει κάθε οικογένεια

Επίσης,

Άγαμοι με τρία παιδιά πληρώνονται 450 ευρώ, αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 49.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους με τρία παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 50.000 ευρώ με το ποσό της ενίσχυσης επίσης στα 450 ευρώ.

Από εκεί και πέρα για όσους έχουν περισσότερα από 4 παιδιά ισχύουν τα ακόλουθα για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε τέκνο:

Άγαμος με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα 54.000 ευρώ) θα λάβει 600 ευρώ

Έγγαμος με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα 55.000 ευρώ) θα λάβει επίσης 600 ευρώ

Άγαμος με πέντε παιδιά (και εισόδημα 59.000 ευρώ) θα λάβει 750 ευρώ

Έγγαμος με πέντε παιδιά (και εισόδημα 60.000 ευρώ) θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό 750 ευρώ.

Άγαμος με έξι παιδιά (και εισόδημα 64.000 ευρώ) θα λάβει 900 ευρώ.

Έγγαμος με έξι παιδιά (και εισόδημα 65.000 ευρώ) θα πάρει 900 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι για μονογονεϊκές οικογένειες, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και υπάρχει προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.



Πηγή: skai.gr

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