Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για πλήγματα σε ενεργειακές της εγκαταστάσεις

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε κατά των ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων τις τελευταίες 24 ώρες, παρά το μορατόριουμ για χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές.

Το υπουργείο ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε σταθμό μέτρησης φυσικού αερίου στην περιοχή Κουρσκ και σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπέλγκοροντ, ενώ προσπάθησε να πλήξει διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Σαράτοφ.

Και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε την Πέμπτη ότι το ρωσικό πυροβολικό κατέστρεψε την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας στην πρώτη γραμμή της πόλης της Χερσώνα. «Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν με ενέργειες», επισήμανε χτες ο Ουκρανός ηγέτης.

Πηγή: skai.gr

