Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι για τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πριν από την κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ενός από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, οι δύο ηγέτες θα έχουν σύντομη κατ' ιδίαν συνάντηση, πιθανότατα χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, πριν από την κηδεία.

🚨 NOW: Ukrainian President Zelensky has arrived at the White House, but entered through a SIDE DOOR, mostly avoiding the press



This is the first of SEVERAL big events POTUS has today, with an upcoming meeting with Israeli PM Netanyahu and Lindsey Graham's funeral.



Might be… — Nick Sortor (@nicksortor) July 28, 2026

Η επίσκεψη δίνει στον Ουκρανό πρόεδρο την ευκαιρία να επιδιώξει μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου έχουν βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Ωστόσο, η αμερικανική βοήθεια εξακολουθεί να καθυστερεί, ενώ ο θάνατος του Γκράχαμ στερεί από την Ουκρανία έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της στην Ουάσινγκτον.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει από τον Τραμπ πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, τα οποία η Ουκρανία θεωρεί απολύτως αναγκαία, καθώς και την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Στην ατζέντα των συνομιλιών εκτιμάται ότι θα βρεθεί και η δέσμευση που είχε αναλάβει ο Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει άδεια παραγωγής πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί στο Καπιτώλιο, όπου θα συναντηθεί με Αμερικανούς γερουσιαστές.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται τη στιγμή που επιστολή του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν σκοπεύει να διαθέσει το σύνολο των 400 εκατ. δολαρίων που έχουν εγκριθεί για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία πριν από το οικονομικό έτος 2029, παρότι το Κίεβο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε οπλικά συστήματα, τα οποία είναι κρίσιμα για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Η στάση αυτή έχει προκαλέσει επικρίσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι κατηγορούν το Πεντάγωνο ότι καθυστερεί την εκταμίευση βοήθειας που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο με τη στήριξη και των δύο κομμάτων.



Πηγή: skai.gr

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