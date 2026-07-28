Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα θέσει στη σημερινή συνάντησή τους το ζήτημα του όρος Pickaxe στο Ιράν, επειδή, όπως είπε, «θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος».

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται να ενημερώνεται από τον Νετανιάχου για πληροφορίες που αφορούν την ιρανική πυρηνική εγκατάσταση.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρεται στο όρος Pickaxe επειδή θέλει να διατηρήσει την αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου τα πει. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει», ανέφερε, εκφράζοντας, παράλληλα, την ενόχλησή του επειδή ο Νετανιάχου αναφέρθηκε δημόσια στις κατασκευαστικές εργασίες που, σύμφωνα με το Ισραήλ, πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

«Άκουσα τον Μπίμπι να το ανακοινώνει. Του είπα: "Γιατί δεν μου το είπες απλώς εμένα; Γιατί έπρεπε να το ανακοινώσεις σε όλο τον κόσμο; Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει"», είπε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να πλήξουν και το όρος Pickaxe εάν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και θα πρέπει να πλήξουμε και το Pickaxe αν δεν κάνουν συμφωνία», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι «θα μπορούσα να καταστρέψω τις περισσότερες γέφυρες του Ιράν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα» και «όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε μία ημέρα».

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ.

«Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

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