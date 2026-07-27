Χαλκιδική: Λουόμενη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στην Ποτίδαια

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα 76 ετών από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.



Πηγή: skai.gr

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