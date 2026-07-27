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Χαλκιδική: Λουόμενη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στην Ποτίδαια

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της

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Παραλία Χαλκιδικής

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα 76 ετών από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χαλκιδική
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