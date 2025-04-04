Χάρκοβο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα συνοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε κατοικίες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο δήμαρχος Ίγορ Τέρεχοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως επλήγη μια διώροφη κατοικία στη συνοικία Νοβομπάβαρσκι, όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, ενημέρωσε.

Ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ επιβεβαιώνει το πλήγμα στην περιοχή, συμπληρώνοντας πως ζημιές έχει υποστεί επίσης ένα πολυώροφο κτίριο.

Τα ρωσικά στρατεύματα δεν κατάφεραν να καταλάβουν το Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Ακολούθως έστρεψαν την προσοχή τους στην κατάληψη άλλων εδαφών στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ωστόσο το Χάρκοβο εξακολουθεί να υφίσταται συχνά αεροπορικές επιδρομές.

Πηγή: skai.gr

