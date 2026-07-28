Ισπανία: Τα δύο ελληνικά Canadair μάχονται με τις φλόγες - Δείτε βίντεο

Δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών δυτικά της Μαδρίτης. Τα αεροσκάφη αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο. Δείτε τα εντυπωσιακά πλάνα από το πιλοτήριο που κατέγραψαν την αποστολή κατάσβεσης. Τα πληρώματα ανεφοδιάζονταν με νερό από κοντινές λίμνες, προτού επιστρέψουν για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Για την ενίσχυση των επιχειρήσεων πυρόσβεσης στην Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία απέστειλαν από δύο αεροσκάφη Canadair, ενώ η Πορτογαλία διέθεσε περισσότερους από 100 στρατιωτικούς μαζί με εξοπλισμό. Η Ισπανία ανακοίνωσε επίσης ότι επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τουρκία θα έφθαναν το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περισσότερα από 150.000 εκτάρια γης έχουν καεί σε ολόκληρη τη χώρα από τον Ιανουάριο του 2026, έκταση περίπου έξι φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι αρμόδιοι επισημαίνουν ότι οι ολοένα και πιο ακραίες καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στην εκδήλωση μεγαλύτερων και εντονότερων περιόδων δασικών πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

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