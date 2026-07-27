Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας έλαβε το Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ανακοινώνει ότι το Deree, The American University of Greece (Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος) έλαβε στις 24 Ιουλίου 2026 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ως Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ), σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 5094/2024.

Η έγκριση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορική πορεία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, του αρχαιότερου και μεγαλύτερου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού με αμερικανική διαπίστευση στην Ευρώπη. Παράλληλα, αποτελεί μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς εντάσσει επισήμως το αμερικανικό ακαδημαϊκό μοντέλο στο ρυθμισμένο πανεπιστημιακό πλαίσιο της χώρας, όπως τονίζει σε ανακοίνωση.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα την αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του ΝΠΠΕ στις 26 Φεβρουαρίου 2026, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Roger Williams, με έδρα το Bristol στο Rhode Island των ΗΠΑ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, το Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ θα προσφέρει κρατικά αναγνωρισμένες, πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές στην Ελλάδα, διατηρώντας ταυτόχρονα τον διεθνή προσανατολισμό, την ακαδημαϊκή φιλοσοφία και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τον οργανισμό.

Η αδειοδότηση του Deree, The American University of Greece ως ΝΠΠΕ συνιστά φυσική συνέχεια της μακράς εκπαιδευτικής διαδρομής του ACG, το οποίο, από την ίδρυσή του το 1875, υπηρετεί με συνέπεια την αποστολή του για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, διεύρυνσης των ευκαιριών πρόσβασης και διεθνών ακαδημαϊκών προοπτικών.

Αμερικανική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Roger Williams αποτελεί βασικό πυλώνα του ακαδημαϊκού εγχειρήματος του Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ ενισχύοντας την παροχή σπουδών αμερικανικού πανεπιστημιακού προσανατολισμού στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας. Το Roger Williams University είναι διαπιστευμένο από το New England Commission of Higher Education (NECHE), ενώ η Σχολή Διοίκησης Mario J. Gabelli διαθέτει πιστοποίηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Μέσω της συνεργασίας αυτής, το Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ θα προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα να σπουδάζουν στην Ελλάδα και να αποκτούν τίτλους σπουδών αμερικανικού πανεπιστημίου, εντός του νέου θεσμικού πλαισίου για τη μη κρατική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Edward C. Wingenbach, PhD, ανέφερε: «Η αδειοδότηση του Deree, The American University of Greece ως Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος που επισφραγίζει μία πορεία 151 ετών: Ένα ταξίδι αφοσίωσης στην ακαδημαϊκή αριστεία και τη διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Με το νέο αυτό βήμα ενισχύουμε περαιτέρω την αποστολή μας να προσφέρουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας μία εκπαιδευτική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για τις νέες γενιές στην Ελλάδα».

Ο Brian Williams, PhD, ad interim Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Roger Williams, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η ακαδημαϊκή ποιότητα, η καινοτομία και η προετοιμασία των φοιτητών για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Η αδειοδότηση του Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη συνεργασία μας και ανυπομονούμε να συμβάλουμε στην παροχή μίας αμερικανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα, με διεθνή προοπτική και ουσιαστικό αντίκτυπο στους φοιτητές και την κοινωνία».

Οι σχολές και τα προγράμματα του Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του, το Deree, The American University of Greece NΠΠΕ θα αποτελείται από τρεις Σχολές:

τη Σχολή Διοίκησης & Οικονομικών,

τη Σχολή Τεχνών, Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών,

και τη Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας.

Οι Σχολές έχουν υποβάλει αίτηση για έγκριση 24 προπτυχιακών και 1 μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πεδίων, από τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά, την επικοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες, έως τις επιστήμες της τεχνολογίας, την πληροφορική, τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές σπουδές.

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με βάση τη φιλοσοφία της αμερικανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στη διεπιστημονικότητα, την κριτική σκέψη, τη βιωματική μάθηση, την έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, διατηρούν την εκπαιδευτική προσέγγιση του Deree: ολιστική ανάπτυξη των σπουδαστών και σπουδαστριών, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την προετοιμασία τους για ουσιαστική επαγγελματική και κοινωνική συνεισφορά.

Στο πλαίσιο της μη κερδοσκοπικής του φιλοσοφίας, το Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε προγράμματα υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης, υποστηρίζοντας έμπρακτα την πρόσβαση περισσότερων φοιτητών σε υψηλής ποιότητας σπουδές και αναγνωρίζοντας την ακαδημαϊκή επίδοση.

Συνέχεια, θεσμική ενίσχυση και διεθνής προοπτική

Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ συνεχίζεται η υφιστάμενη ακαδημαϊκή δραστηριότητα του Deree - The American College of Greece. Οι σημερινοί φοιτητές του Deree College θα ολοκληρώσουν κανονικά τις σπουδές τους σύμφωνα με το πρόγραμμα στο οποίο έχουν εισαχθεί, ενώ τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών θα εξακολουθήσουν να προσφέρονται χωρίς αλλαγές.

Το νέο πανεπιστήμιο θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του σύμφωνα με τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης για το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή ενδυναμώνει τον ρόλο του οργανισμού στην ανώτατη εκπαίδευση, διατηρώντας παράλληλα τη συνέχεια και τη σταθερότητα που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό του έργο.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η χορήγηση της άδειας ίδρυσης επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος προς την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας και της συνεισφοράς του στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Σε ένα παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κινητικότητα και διεθνείς συνεργασίες, το Deree, The American University of Greece ΝΠΠΕ διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα μέσα από ένα θεσμικά κατοχυρωμένο, διεθνώς προσανατολισμένο μοντέλο εκπαίδευσης.



Πηγή: skai.gr

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