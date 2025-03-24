Αμερικανική αντιπροσωπεία έχει από το πρωί της Δευτέρας συνομιλίες με ρωσική αντιπροσωπεία, στη Σαουδική Αραβία, μια μέρα μετά τις αντίστοιχες επαφές των ΗΠΑ με τους Ουκρανούς.

Στόχος της Ουάσινγκτον είναι να επιτευχθεί άμεσα μερική κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία, ακολουθούμενη από μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Μπορούν όμως οι συνομιλίες στο Ριάντ να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα;

«Αισθάνομαι ότι (ο Πούτιν) θέλει την ειρήνη», δήλωσε ο απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι θα δείτε στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα κάποια πραγματική πρόοδο».

Ωστόσο, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου μετρίασε τις προσδοκίες. «Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή αυτής της πορείας», δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση. Την ίδια ώρα, το Κίεβο υπέστη μια από τις πιο σφοδρές επιθέσεις από ρωσικά drones το βράδυ του Σαββάτου, με τρεις ανθρώπους να σκοτώνονται, μεταξύ των οποίων και ένα κοριτσάκι.

«Πρέπει να πιέσουμε τον Πούτιν να δώσει πραγματική εντολή να σταματήσουν τα πλήγματα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι το απόγευμα της Κυριακής. «Αυτός που έφερε αυτόν τον πόλεμο πρέπει να τον πάρει μακριά», συνέχισε.

Το Κρεμλίνο, εν τω μεταξύ, δεν φαίνεται να βιάζεται να υπογράψει μια κατάπαυση του πυρός, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσθέτει πολλές «αποχρώσεις», ή προϋποθέσεις, προτού συμφωνήσει στην 30ήμερη κατάπαυση του πυρός που πρότεινε η Ουάσινγκτον και συμφώνησε το Κίεβο.

Στο Ριάντ οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας διεξήχθησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, πίσω από κλειστές πόρτες σε ένα από τα πολλά πολυτελή καταλύματα της Σαουδικής Αραβίας, με επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Πρόκειται, όπως είπε, για «τεχνικές» συζητήσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στον καλύτερο τρόπο προστασίας των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των κρίσιμων υποδομών.

Μετά τη συνάντηση, ο Ουμέροφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως «παραγωγικές» σε ανάρτησή του στο Χ και δήλωσε ότι εργάζονται για να κάνουν πραγματικότητα τον στόχο του Ζελένσκι να εξασφαλίσει «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Οι ναυτιλιακοί διάδρομοι της Μαύρης Θάλασσας είναι ακόμη ένα υπό συζήτηση ζήτημα, με τη Ρωσία να φέρεται πρόθυμη να αναβιώσει μια συμφωνία που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να εξάγει σιτηρά από τα λιμάνια της χωρίς να δέχεται επιθέσεις, με αντάλλαγμα απαλλαγή από τις κυρώσεις.

Πάντως, και οι δύο πλευρές, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετικά καταστροφικές επιθέσεις στις υποδομές της άλλης.

Η Μόσχα έχει προσπαθήσει να βυθίσει τον πληθυσμό της Ουκρανίας στο κρύο και το σκοτάδι στοχεύοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το Κίεβο έχει γίνει όλο και πιο επιτυχημένο με τις επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς που έχουν πλήξει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κρίσιμες για την πολεμική του προσπάθεια, θυμίζει το BBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει παράλληλα να μπει γρήγορα ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, που είναι ο χειρότερος στην Ευρώπη από το 1945 και ο οποίος έχει οδηγήσει σε απώλειες εκατοντάδων χιλιάδων και από τις δύο πλευρές. Η ηγεσία της Ουκρανίας, ακόμα πληγωμένη από τον καβγά στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο μήνα, προσπαθεί σκληρά να πείσει την Ουάσινγκτον ότι δεν είναι το εμπόδιο για την ειρήνη.

Όταν οι Αμερικανοί πρότειναν μια συνολική κατάπαυση του πυρός 30 ημερών στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα στις συνομιλίες στην Τζέντα αυτόν τον μήνα, η Ουκρανία συμφώνησε γρήγορα με τους όρους.

Η μπάλα, δήλωσε τότε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ήταν τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας.

Όμως, παρά την αποτυχία των ΗΠΑ να πείσουν τη Μόσχα να συμφωνήσει σε αυτή την κατάπαυση του πυρός, η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί ελάχιστη ή καμία πίεση, τουλάχιστον όχι δημόσια, στη Ρωσία για να συμμορφωθεί.

Σε συνέντευξή του αυτό το Σαββατοκύριακο ο Στιβ Γουίτκοφ, ο άνθρωπος που ηγείται της αμερικανικής προσπάθειας για κατάπαυση του πυρός, φάνηκε να παίρνει μια στάση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με εκείνη της Ευρώπης, λέγοντας πως ο Πούτιν κρατά τον λόγο του και μπορούν να τον εμπιστευτούν.

Παράλληλα, απέρριψε τις προσπάθειες του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να συγκροτήσει μια στρατιωτική δύναμη που θα βοηθήσει στη διασφάλιση μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

