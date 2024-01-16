Ντόχα: Συμφωνία με τη μεσολάβηση του Κατάρ μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς για βοήθεια

Το Ισραήλ και η Χαμάς, που είναι σε πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, κατέληξαν σε συμφωνία σήμερα για να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό του πολιορκούμενου παλαιστινιακού θύλακα και φάρμακα για τους Ισραηλινούς ομήρους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στη Ντόχα ανακοίνωσε σήμερα την "επιτυχία της διαμεσολάβησης" που πραγματοποιήθηκε από κοινού από το Κατάρ και τη Γαλλία στην "επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που προβλέπει ότι φάρμακα και ανθρωπιστική βοήθεια πρόκειται να παρασχεθούν στους αμάχους στη Γάζα σε αντάλλαγμα για την παράδοση των φαρμάκων που χρειάζονται οι Ισραηλινοί όμηροι".

Τα φάρμακα και ένα φορτίο με ανθρωπιστική βοήθεια θα αναχωρήσουν από τη Ντόχα αύριο, Τετάρτη, για την αιγυπτιακή πόλη Αρίς ώστε να δρομολογηθεί η αποστολή τους στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ Ανσάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

