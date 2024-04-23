Τορίνο: Συμπλοκή αστυνομικών με φοιτητές που διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης

Ένταση σημειώθηκε σήμερα στο Τορίνο, όπου φοιτητές που διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων εισήλθαν στο Κάστρο Ντελ Βαλεντίνο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συνέδριο με θέμα τη συνεργασία στη διαστημική έρευνα.

Νωρίτερα, στο συνέδριο είχαν πάρει μέρος οι Ιταλοί υπουργοί Εξωτερικών, Ανώτατης Παιδείας, Γεωργίας και Περιβάλλοντος.

«Πάρτε θέση κατά της γενοκτονίας του κουρδικού και του παλαιστινιακού λαού», φώναξε μια νεαρή κοπέλα η οποία κατάφερε να μπει στην αίθουσα με τους συνέδρους.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε μέσω διαδικτύου «την αλληλεγγύη της προς τις αστυνομικές δυνάμεις» στον απόηχο αυτής της «απαράδεκτης επίθεσης».

Νωρίτερα, περίπου 50 φοιτητές που είχαν προσπαθήσει να φτάσουν μέχρι το Κάστρο Ντελ Βαλεντίνο, συγκρούσθηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Δύο φοιτητές και τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων. Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σε εξακρίβωση στοιχείων περίπου 30 νέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

