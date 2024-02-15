Τώρα ο Πούτιν λέει ότι προτιμά τον Τζο Μπάιντεν και όχι τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως προτιμά τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ επειδή είναι «πιο προβλέψιμος» σε σύγκριση με τον Ρεπουμπλικάνο πρώην ένοικο του Λευκού Οίκου.

Συμπλήρωσε πάντως ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ρωτήθηκε «ποιος θα ήταν καλύτερος» για τη Ρωσία, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν ή ο Ρεπουπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Μπάιντεν» απάντησε ο Πούτιν και εξήγησε τους λόγους: «Είναι πιο έμπειρος και πιο προβλέψιμος, ένας πολιτικός της παλιάς σχολής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.