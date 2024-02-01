Τονωτική ένεση για την οικονομία της Βόρειας Κορέας οι εξαγωγές όπλων στη Ρωσία 

Η Βόρεια Κορέα, που θεωρείται το πιο απομονωμένο κράτος στον κόσμο, αναμένεται φέτος να επιστρέψει στην οικονομική ανάπτυξη για πρώτη φορά από μετά την πανδημία, καθώς οι παραδόσεις όπλων για τη στήριξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ενισχύουν τα κρατικά ταμεία.



Από τον Αύγουστο, η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει μεταφορές περίπου ενός εκατομμυρίου οβίδων στη Ρωσία, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας.



Άλλες αναφορές αναφέρουν ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει παραδώσει επίσης βαλλιστικούς πυραύλους στον ρωσικό στρατό, επικαλούμενες δορυφορικές εικόνες των ΗΠΑ.

Τόσο η Πιονγκγιάνγκ όσο και η Μόσχα έχουν αρνηθεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί μεταγραφές.



Η μυστική συμφωνία μεταξύ του προέδρου της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πιθανό να τονώσει περαιτέρω τη μικροσκοπική, συγκεντρωτική οικονομία της Βόρειας Κορέας, η οποία σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας είχε αξία μόλις 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022.



Ο αμυντικός τομέας της Βόρειας Κορέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, με περίπου δύο εκατομμύρια εργαζόμενους σε συνολικό πληθυσμό 26 εκατομμυρίων. Ο κλάδος συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία, μαζί με τη γεωργία.



Αρχικά απλώς ένας προμηθευτής του δικού της στρατού, η Βόρεια Κορέα βρήκε μερικούς βασικούς πελάτες στο εξωτερικό για τα όπλα και τα πυρομαχικά της - κυρίως πρώην σοβιετικές χώρες ή χώρες στην υποσαχάρια Αφρική. Τα περισσότερα από τα ανταλλακτικά εισάγονται από άλλες χώρες που υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και του Ιράν.

Η Βόρεια Κορέα αναμένεται να κερδίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την πώληση βλημάτων πυροβολικού στη Ρωσία, ανέφερε αυτή την εβδομάδα το Bloomberg News, ενώ οι βαλλιστικοί πύραυλοι που παραγγέλνει η Μόσχα συνήθως κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια.



Η επικεφαλής οικονομολόγος της Fitch Solutions Ανβίτα Μπασού σημείωσε πώς η Βόρεια Κορέα, μαζί με τη Ρωσία, είναι γνωστές για τις προηγμένες ικανότητές της σε κυβερνοεπιθέσεις, με το κράτος να εκπαιδεύει χιλιάδες χάκερ. "Έτσι, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα άλλο είδος τομέα για να συνεργαστούν οι δύο πλευρές στο μέλλον", είπε.



