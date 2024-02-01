Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Τομπίας Μπίλστρομ είχε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τη διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, την προετοιμασία για τις επόμενες συνεδριάσεις του Μόνιμου Κοινού Μηχανισμού μεταξύ Τουρκίας, Σουηδίας και Φινλανδίας και τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ, αναφέρουν τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

