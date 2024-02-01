Ο Τζο Μπάιντεν ευχαριστεί την πρόεδρο της ΕΕ για την έγκριση της βοήθειας προς την Ουκρανία

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος προσπαθεί να πετύχει την έγκριση πρόσθετου πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία από το αμερικανικό Κογκρέσο, τηλεφώνησε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ευχαριστήσει την ΕΕ που επικύρωσε βοήθεια ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν "και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το σημαντικό αυτό οικονομικό κονδύλι που θα βοηθήσει πολύ την Ουκρανία την ώρα που συνεχίζει να πολεμά κατά της ρωσικής επιθετικότητας", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Κίρμπι πρόσθεσε ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης "δεν υποκαθιστά την αμερικανική ηγεσία", καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν συνεχίζει να πιέζει το Κογκρέσο για πρόσθετη βοήθεια προς το Κίεβο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία σήμερα για βοήθεια 50 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία -- βοήθεια που είχε μπλοκαριστεί μέχρι τώρα από τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, μια ανακοίνωση που χαιρέτισε αμέσως το Κίεβο ως "κοινή νίκη" επί της Ρωσίας.

Η απόφαση αυτή είναι επίσης ένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου κονδύλι του προϋπολογισμού για την Ουκρανία έχει μπλοκαριστεί επί του παρόντος στο Κογκρέσο.

"Ελπίζω ότι (αυτό) θα βοηθήσει να διευκολυνθούν τα πράγματα" ώστε ο Τζο Μπάιντεν να μπορέσει να περάσει το σχέδιό του για παροχή βοήθειας προς τη χώρα αυτή που βρίσκεται σε πόλεμο, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Πηγή: skai.gr

