Ιράν: Ρακοσυλλέκτης βρήκε τσάντα με χρυσό και δολάρια και την επέστρεψε

Ένας Ιρανός ρακοσυλλέκτης βρήκε στα σκουπίδια μια τσάντα που περιείχε χρυσό και δολάρια και έκανε το παν για να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη της, ώστε να του την επιστρέψει.

«Οι γονείς μου μού δίδαξαν ότι πρέπει να επιστρέφουμε όσα ανήκουν σε άλλους εάν τα βρούμε», εξήγησε ο έντιμος κάτοικος της Αλιγκουντάρζ, μιας πόλης του δυτικού Ιράν, μιλώντας στην εφημερίδα Etemad.

Στις 22 Μαρτίου ο 52χρονος άνδρας, που δεν κολυμπάει στα πλούτη, βρήκε μια μικρή περιουσία ψάχνοντας στους κάδους απορριμμάτων, στον δρόμο. \

«Όταν άρχισα να βγάζω από μέσα τα σκουπίδια, κατάλαβα ότι σε μια τσάντα υπήρχαν χρυσός και δολάρια», συνολικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων ριάλ» (περίπου 35.000 ευρώ), αφηγήθηκε.

«Κράτησα τον χρυσό και τα δολάρια για μερικές ημέρες, αλλά δεν μπορούσα να τα κρατήσω για τον εαυτό μου», λόγω των αρχών που του εμφύσησαν οι γονείς του, πρόσθεσε.

Ο ρακοσυλλέκτης κατάφερε εντέλει να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη της τσάντας χάρη σε μια τραπεζική κάρτα που υπήρχε μέσα στην τσάντα.

Ο χρυσός και τα δολάρια ανήκαν σε μια πενηντάχρονη, ο εγγονός της οποίας πέταξε την τσάντα στον κάδο επειδή νόμιζε ότι περιείχε σκουπίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

