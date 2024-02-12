Μπορέλ: Το ΝΑΤΟ δεν είναι μία στρατιωτική συμμαχία α λα καρτ

Το ΝΑΤΟ δεν είναι μία στρατιωτική συμμαχία α λα καρτ που λειτουργεί ανάλογα με τη διάθεση που μπορεί να έχει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών ανάπτυξης στις Βρυξέλλες.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαρκαστικός. Θα ακούσουμε πολλά στη διάρκεια αυτής της εκστρατείας. Ας είμαστε σοβαροί. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι μία στρατιωτική συμμαχία α λα καρτ. Δεν μπορεί να είναι μία συμμαχία που λειτουργεί ανάλογα με τη διάθεση του Προέδρου των ΗΠΑ εκείνες τις ημέρες» ανέφερε ο κ. Μπορέλ.

Όπως υπογράμμισε το ΝΑΤΟ «δεν μπορεί να είναι σήμερα ναι και αύριο όχι, να εξαρτάται από το ποιος είσαι εσύ. Ας είμαστε σοβαροί. ΤΟ ΝΑΤΟ ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν θα ξοδέψω τον χρόνο μου σχολιάζονται κάθε ανόητη ιδέα που έρχεται σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

