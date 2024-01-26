Γαλλία: Εργαζόμαστε για κατάπαυση πυρός στη Γάζα- Να τηρηθεί ανθρωπιστικό δίκαιο

Η απόφαση που έλαβε σήμερα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τη Γάζα «ενισχύει την αποφασιστικότητα» της Γαλλίας να εργαστεί για την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι για το έγκλημα της γενοκτονίας, για το οποίο ορισμένες χώρες κατηγορούν το Ισραήλ, θα πρέπει «να αποδειχθεί η πρόθεση».

Στην απόφασή του, το ΔΠΔ καλεί το Ισραήλ «να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα» για να αποφευχθεί μια γενοκτονία στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να απαντά εάν η χώρα αυτή διαπράττει ή όχι ένα τέτοιο έγκλημα σε βάρος των Παλαιστινίων.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει ότι είναι «σημαντική» η «αυστηρή τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το Ισραήλ» και χαιρετίζει το γεγονός ότι το ΔΠΔ, «όπως και η Γαλλία», ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Το Παρίσι επαναλαμβάνει επίσης ότι εργάζεται «για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός».

Λίγο νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχολίασε ότι ελπίζει να εφαρμοστεί «πλήρως και αμέσως» η απόφαση του ΔΠΔ, με την οποία ζητείται επίσης από το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.