Το Παρίσι καλεί τον Πούτιν "να μην είναι ανεύθυνος", μετά τις απειλές για κίνδυνο πυρηνικού πολέμου

Ο Γάλλος υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνού κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν "να μην είναι ανεύθυνος", μετά την αναφορά του Ρώσου προέδρου για άλλη μια φορά στην πυρηνική απειλή, κατά την ετήσια ομιλία του προς το έθνος.

"Άκουσα προσεκτικά τι είπε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας σήμερα (Πέμπτη) το πρωί. Όταν εκπροσωπείς μια δύναμη εξοπλισμένη με πυρηνικά, δεν έχεις δικαίωμα να είσαι ανεύθυνος και να υιοθετείς την κλιμάκωση", δήλωσε ο Λεκορνού στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψή του στην εταιρία μη επανδρωμένων αεροσκαφών Delair, κοντά στην Τουλούζη.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση για τον κίνδυνο μιας "πραγματικής απειλής" πυρηνικού πολέμου σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία και αποστολής δυτικών στρατιωτών, δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Ρώσος πρόεδρος "μίλησε επίσης για τις απειλές που προέρχονται από τη Δύση. Δεν υπάρχουν απειλές που αντιμετωπίζει η Ρωσική Ομοσπονδία", συνέχισε ο Λεκορνού. "Είναι μια ομιλία που συνίσταται στο να παριστάνει το θύμα και αυτόν που δέχεται επίθεση, ενώ όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Ρωσία είναι αυτή που επιτίθεται στην Ουκρανία και ότι επιδεικνύει μια νέα επιθετικότητα και παίζει με τα όρια, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα γαλλικά συμφέροντα", είπε.

"Η ρωσική απειλή είναι ακόμη ισχυρότερη σήμερα από ό,τι πριν από δύο χρόνια (...) το κλίμα σκληραίνει σημαντικά", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.