Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε γραπτή δήλωσή της, αναφέρθηκε στα τελευταία τραγικά γεγονότα που σημειώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Πληροφορήθηκα με βαθιά αγωνία και ανησυχία τη δραματική είδηση όσων συνέβησαν σήμερα στη Γάζα. Επείγει να εξακριβώσει το Ισραήλ τι ακριβώς συνέβη και τις σχετικές ευθύνες. Τα νέα, πολυάριθμα θύματα στον άμαχο πληθυσμό επιβάλλουν την άμεση εντατικοποίηση των προσπαθειών, με αναφορά στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

