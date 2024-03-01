Τουλάχιστον 43 νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στο Μπανγκλαντές

Τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας Σαμάντα Λαλ Σεν, συμπληρώνοντας ότι 22 εγκαυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με κλιμακοφόρα οχήματα έσπευσαν στο εμπορικό κέντρο Green Cozy Cottage, που βρίσκεται σε πολυτελή συνοικία της Ντάκα. Η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε σε εστιατόριο και να εξαπλώθηκε ταχύτατα στους άλλους ορόφους.

Δεκάδες άνθρωποι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το εμπορικό κέντρο και αρκετοί απεγκλωβίστηκαν χάρη στην παρέμβαση πυροσβεστών. Ένας εκ των διασωθέντων, ο καθηγητής Καμρουτζάμαν Ματζούμνταρ, έγραψε σε μήνυμά του στο Facebook ότι δόθηκε προτεραιότητα στην απομάκρυνση των γυναικόπαιδων, ενώ πολλοί άντρες συγκεντρώθηκαν στην ταράτσα.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να δώσουν μάχη επί δύο ώρες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες που είχαν τυλίξει το επταώροφο κτίριο.

Ένας υπάλληλος, ο Μοχάμαντ Άλταφ, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι γλίτωσε την τελευταία στιγμή, πηδώντας από ένα σπασμένο παράθυρο. Αφηγήθηκε όμως ότι σκοτώθηκαν δύο συνάδελφοι του, οι οποίοι νωρίτερα είχαν σώσει ζωές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

