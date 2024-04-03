Ζάμπια: Ελέφαντας επιτέθηκε σε φορτηγάκι και σκότωσε τουρίστρια

Σοκάρει το βίντεο που αποτυπώνει την επίθεση ενός ελέφαντα 5 τόνων επιτέθηκε σε όχημα, κατά την διάρκεια σαφάρι στη Ζάμπια.

Το τεράστιο ζώο κατάφερε να αναποδογυρίσει διαδοχικές φορές το αμάξι, σαν να ήταν καρυδότσουφλο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο μια 80χρονη Αμερικανίδα.

Η γυναίκα ήταν μεταξύ των έξι τουριστών της ομάδας Wilderness Zambia που βρισκόταν σε εκδρομή στο δάσος άγριας ζωής, όταν δέχθηκαν επίθεση, ανέφερε η Telegraph.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G — Gina (@ginnydmm) April 2, 2024

«Γύρω στις 9:30 το πρωί του Σαββάτου οι έξι επισκέπτες βρίσκονταν στην περιήγηση, όταν το όχημα δέχθηκε απροσδόκητα επίθεση από τον ελέφαντα", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Wilderness Zambia, Keith Vincent.

Το ανατριχιαστικό ντοκουμέντο κατέγραψε επιβάτης και δείχνει τον ελέφαντα να κατευθύνεται με ορμή προς το όχημα τους.

Ο επιβάτης συνεχίζει να καταγράφει καθώς το ζώο ορμά στο όχημα και το αναποδογυρίζει.

Η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε αργότερα από τα σοβαρά τραύματά της, ενώ μια άλλη γυναίκα παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

