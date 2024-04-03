Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε σήμερα με τον Αζέρο πρόεδρο Ιλχάμ Αλίεφ, υπογραμμίζοντας ότι "τίποτα δεν δικαιολογεί την αύξηση των εντάσεων στα σύνορα" με την Αρμενία, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Κατά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Μπλίνκεν υπογράμμισε ότι "τίποτα δεν δικαιολογεί μια αύξηση των εντάσεων στα σύνορα και προειδοποίησε για τον κίνδυνο των επιθετικών ενεργειών και της επιθετικής ρητορικής της μιας ή της άλλης πλευράς, που υπονομεύουν τις προοπτικές για ειρήνη", σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ.

Αναμένεται επίσης να συμμετάσχει την Παρασκευή σε τριμερή συνάντηση με τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Μπλίνκεν υπενθύμισε ακόμη "ότι το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις και τις διεθνείς δεσμεύσεις του στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των ανθρώπων που κρατούνται αδίκως", αναφέρεται.

Σε επίσημη ανακοίνωση για τη συνομιλία, το Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι ο Αλίεφ "εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη διαφάνειας και συμπερίληψης" σε σχέση με την τριμερή συνάντηση που αναμένεται να έχει η Αρμενία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση την Παρασκευή.

Ο Αλίεφ εξέφρασε ανησυχίες ότι η αυξημένη υποστήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ προς την Αρμενία, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες του Μπακού για πιθανή στρατιωτική υποστήριξη στο Γερεβάν, θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν μια κούρσα εξοπλισμών στην περιοχή και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προκλήσεις.

"Ο Μπλίνκεν διαβεβαίωσε τον πρόεδρο Αλίεφ ότι η συνάντηση της 5ης Απριλίου δεν στρέφεται εναντίον του Αζερμπαϊτζάν" και θα επικεντρωθεί στην οικονομία της Αρμενίας, προστίθεται.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, χώρες του Καυκάσου γειτονικές και αντίπαλες, αλληλοκατηγορήθηκαν χθες, Τρίτη, για ανταλλαγή πυρών στα σύνορά τους, όπου τα περιστατικά αυτού του είδους είναι συχνά και μερικές φορές αιματηρά.

Εδαφικές διαφορές φέρνουν σε αντιπαράθεση την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν που ενεπλάκησαν σε δυο πολέμους, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και το 2020 για τον έλεγχο του θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο οποίος τελικά ανακαταλήφθηκε από τις δυνάμεις του Μπακού τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η κατάσταση παραμένει ασταθής, παρά το γεγονός ότι έχουν διεξαχθεί αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα ξένων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

