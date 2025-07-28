Το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης «ακυρώνει» το master του Εκρέμ Ιμάμογλου

Το πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την ακύρωση του μεταπτυχιακού τίτλου και του πτυχίου του Εκρέμ Ιμάμογλου, εκλεγμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης που βρίσκεται υπό κράτηση και έχει τεθεί σε αργία στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά που αφορά τον Δήμο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην ανάκληση τόσο του βασικού του τίτλου σπουδών όσο και του μεταπτυχιακού του, επικαλούμενο ελλείψεις και σφάλματα στις διαδικασίες εισαγωγής και αποφοίτησης.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του πανεπιστημίου στις 24 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται, ο Ιμάμογλου είχε εγγραφεί στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, χωρίς να πληροί την απαραίτητη προϋπόθεση κατοχής έγκυρου πτυχίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του πανεπιστημίου.

Βάσει απόφασης της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου στις 18 Μαρτίου 2025, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε «έλλειψη προϋποθέσεων» για την εισαγωγή του Ιμάμογλου στο μεταπτυχιακό, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση τόσο του πτυχίου όσο και του μεταπτυχιακού του.

Παράλληλα, η ανάκληση του προπτυχιακού του τίτλου έγινε με αιτιολογίες όπως «απουσίες» και η ύπαρξη «σαφούς σφάλματος» στη διαδικασία χορήγησής του.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς ο Ιμάμογλου υπήρξε μία από τις πλέον προβεβλημένες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

