Γερμανία: Συμφωνία «μικρής ανακούφισης με υψηλό τίμημα»

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό προκάλεσε στη Γερμανία η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, η οποία προβλέπει τη μείωση των αμερικανικών δασμών στο 15%, έναντι του 30% με το οποίο αρχικά απειλούσε η κυβέρνηση Τραμπ. Το κύριο αφήγημα που κυριάρχησε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώθηκε εύγλωττα στην ανάλυση της δημόσιας τηλεόρασης ARD με τίτλο: *«Υψηλό τίμημα για λίγη ανακούφιση»*, αποτυπώνοντας τους ενδοιασμούς οικονομολόγων και εκπροσώπων της βιομηχανίας.

Συγκρατημένη αισιοδοξία από την κυβέρνηση, έντονη κριτική από τα κόμματα

Από τους πρώτους που εξέφρασαν ικανοποίηση για τον συμβιβασμό ήταν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι αποφεύχθηκε μια *«εμπορική σύγκρουση»* και ότι τα συμφωνηθέντα κρίνονται θετικά για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, από τους εταίρους του Σοσιαλδημοκράτες διατυπώθηκαν σοβαρές αντιρρήσεις. Ο Μπερντ Λάνγκε (SPD), επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτήρισε τη συμφωνία *«όχι αριστούργημα»* και αναφέρθηκε σε μονομερείς παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ που βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, καθώς *«το 15% επί των εισαγωγών σημαίνει τετραπλασιασμό των προηγούμενων δασμών»*.

Η Καταρίνα Ντρόγκε (Πράσινοι) σχολίασε πως η ΕΕ έστειλε *«μοιραίο μήνυμα»* αποδεχόμενη μια μονόπλευρη συμφωνία, ενώ ανάλογες επικρίσεις εξέφρασε και η Αριστερά, εστιάζοντας στις κοινωνικές συνέπειες. Η AfD, μέχρι στιγμής, δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως.

Βιομηχανία: Ανακούφιση, αλλά με ανησυχίες και κόστος

Η Έλενα Μέλνικοφ, εκπρόσωπος του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, αναγνώρισε πως *«μπορούμε να πάρουμε τώρα μια ανάσα»*, σημειώνοντας ωστόσο ότι η συμφωνία επιβαρύνει σημαντικά τη γερμανική και ευρωπαϊκή οικονομία. Παροτρύνει την ΕΕ να εξακολουθήσει να διαπραγματεύεται για μία μακροπρόθεσμη και δίκαιη συμφωνία.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία χαιρετίζει την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της διαμάχης, ενώ η πρόεδρος της VDA, Χίλντεγκαρντ Μίλλερ, προειδοποιεί ότι και το 15% στους δασμούς θα κοστίζει δισεκατομμύρια ετησίως στις εταιρείες.

Ακόμη πιο επικριτική είναι η BDI (Ένωση Βιομηχανιών), υπογραμμίζοντας ότι και αυτό το επίπεδο δασμών έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην εξαγωγική δραστηριότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας και η Ένωση Εξωτερικού Εμπορίου κάνουν λόγο για *«επώδυνο συμβιβασμό»*, προβλέποντας επιπτώσεις σε ανάπτυξη, ευημερία και θέσεις εργασίας.

Οι οικονομολόγοι τονίζουν το μακροπρόθεσμο ρίσκο

Κορυφαίοι οικονομολόγοι επισημαίνουν πως δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό. Ο διευθυντής του IW, Μίκαελ Χούτερ, υπενθυμίζει ότι *«ο Τραμπ δεν θα αποσύρει ποτέ εντελώς την απειλή δασμών»*, ενώ ο πρόεδρος του IfW, Μόριτς Σούλαρικ, σχολιάζει πως το βραχυπρόθεσμο κόστος για τη Γερμανία και την ΕΕ είναι διαχειρίσιμο, αλλά δεν προσφέρεται *«λόγος για εορτασμούς»* καθώς τα μακροπρόθεσμα προβλήματα θα ακολουθήσουν.

Η Ουλρίκε Μάλμεντιερ, μέλος της γερμανικής «Επιτροπής Σοφών», προειδοποιεί για *«τεράστια απώλεια ευημερίας»* λόγω των δασμών, ειδικά εάν αυτοί διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα, ενώ σημειώνει πως οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα αισθητές στις ΗΠΑ, με προβλεπόμενη πτώση του ΑΕΠ κατά 1,5%. Τονίζεται πάντως ότι οι εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα, δεδομένου ότι κανείς δεν γνωρίζει τη διάρκεια ισχύος των δασμών.

Πηγή: Deutsche Welle

