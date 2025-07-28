Λογαριασμός
Γερμανία: Συμφωνία «μικρής ανακούφισης με υψηλό τίμημα»

Ο καγκελάριος Μερτς χαιρέτισε τη συμφωνία Τραμπ-φον ντερ Λάιεν, αν και οικονομολόγοι και Γερμανοί βιομήχανοι εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, θεωρώντας υψηλό το κόστος για οριακή ανακούφιση, ενώ ενστάσεις εξέφρασαν και οι Σοσιαλδημοκράτες.

Γερμανικά αυτοκίνητα εξαγωγών

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό προκάλεσε στη Γερμανία η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, η οποία προβλέπει τη μείωση των αμερικανικών δασμών στο 15%, έναντι του 30% με το οποίο αρχικά απειλούσε η κυβέρνηση Τραμπ. Το κύριο αφήγημα που κυριάρχησε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώθηκε εύγλωττα στην ανάλυση της δημόσιας τηλεόρασης ARD με τίτλο: *«Υψηλό τίμημα για λίγη ανακούφιση»*, αποτυπώνοντας τους ενδοιασμούς οικονομολόγων και εκπροσώπων της βιομηχανίας.

Συγκρατημένη αισιοδοξία από την κυβέρνηση, έντονη κριτική από τα κόμματα

Από τους πρώτους που εξέφρασαν ικανοποίηση για τον συμβιβασμό ήταν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι αποφεύχθηκε μια *«εμπορική σύγκρουση»* και ότι τα συμφωνηθέντα κρίνονται θετικά για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, από τους εταίρους του Σοσιαλδημοκράτες διατυπώθηκαν σοβαρές αντιρρήσεις. Ο Μπερντ Λάνγκε (SPD), επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτήρισε τη συμφωνία *«όχι αριστούργημα»* και αναφέρθηκε σε μονομερείς παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ που βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, καθώς *«το 15% επί των εισαγωγών σημαίνει τετραπλασιασμό των προηγούμενων δασμών»*.

Η Καταρίνα Ντρόγκε (Πράσινοι) σχολίασε πως η ΕΕ έστειλε *«μοιραίο μήνυμα»* αποδεχόμενη μια μονόπλευρη συμφωνία, ενώ ανάλογες επικρίσεις εξέφρασε και η Αριστερά, εστιάζοντας στις κοινωνικές συνέπειες. Η AfD, μέχρι στιγμής, δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως.

Βιομηχανία: Ανακούφιση, αλλά με ανησυχίες και κόστος

Η Έλενα Μέλνικοφ, εκπρόσωπος του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, αναγνώρισε πως *«μπορούμε να πάρουμε τώρα μια ανάσα»*, σημειώνοντας ωστόσο ότι η συμφωνία επιβαρύνει σημαντικά τη γερμανική και ευρωπαϊκή οικονομία. Παροτρύνει την ΕΕ να εξακολουθήσει να διαπραγματεύεται για μία μακροπρόθεσμη και δίκαιη συμφωνία.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία χαιρετίζει την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της διαμάχης, ενώ η πρόεδρος της VDA, Χίλντεγκαρντ Μίλλερ, προειδοποιεί ότι και το 15% στους δασμούς θα κοστίζει δισεκατομμύρια ετησίως στις εταιρείες.

Ακόμη πιο επικριτική είναι η BDI (Ένωση Βιομηχανιών), υπογραμμίζοντας ότι και αυτό το επίπεδο δασμών έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην εξαγωγική δραστηριότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας και η Ένωση Εξωτερικού Εμπορίου κάνουν λόγο για *«επώδυνο συμβιβασμό»*, προβλέποντας επιπτώσεις σε ανάπτυξη, ευημερία και θέσεις εργασίας.

Οι οικονομολόγοι τονίζουν το μακροπρόθεσμο ρίσκο

Κορυφαίοι οικονομολόγοι επισημαίνουν πως δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό. Ο διευθυντής του IW, Μίκαελ Χούτερ, υπενθυμίζει ότι *«ο Τραμπ δεν θα αποσύρει ποτέ εντελώς την απειλή δασμών»*, ενώ ο πρόεδρος του IfW, Μόριτς Σούλαρικ, σχολιάζει πως το βραχυπρόθεσμο κόστος για τη Γερμανία και την ΕΕ είναι διαχειρίσιμο, αλλά δεν προσφέρεται *«λόγος για εορτασμούς»* καθώς τα μακροπρόθεσμα προβλήματα θα ακολουθήσουν.

Η Ουλρίκε Μάλμεντιερ, μέλος της γερμανικής «Επιτροπής Σοφών», προειδοποιεί για *«τεράστια απώλεια ευημερίας»* λόγω των δασμών, ειδικά εάν αυτοί διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα, ενώ σημειώνει πως οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα αισθητές στις ΗΠΑ, με προβλεπόμενη πτώση του ΑΕΠ κατά 1,5%. Τονίζεται πάντως ότι οι εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα, δεδομένου ότι κανείς δεν γνωρίζει τη διάρκεια ισχύος των δασμών.

Πηγές: ARD tagesschau, ntv, dpa

Πηγή: Deutsche Welle

TAGS: γερμανική οικονομία Φρίντριχ Μερτς Donald Trump δασμοί Ανταγωνιστικότητα
