Ο Ερντογάν ...ακύρωσε το πτυχίο του Ιμάμογλου

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης προχώρησε σε ακύρωση του πτυχίου που είχε λάβει ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, γεγονός που τον αποκλείει από την κούρσα για τη διεκδίκηση της προεδρίας της Τουρκίας, καθώς το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση για το αξίωμα.

Ο Ιμάμογλου είναι ο ισχυρότερος υποψήφιος, έναντι του νυν προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο δήμαρχος του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης κατηγορείται για «πλαστογραφία επίσημων εγγράφων» με βάση έκθεση που συνέταξε το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YΟK) της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία η μετεγγραφή του το 1990 στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν νόμιμη, επειδή το πανεπιστήμιο στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου έκανε την αρχική εγγραφή του, δεν αναγνωριζόταν επισήμως την εποχή εκείνη από τις τουρκικές αρχές.

Μαζί με τον Ιμάμογλου ακυρώθηκαν οι τίτλοι σπουδών άλλων 28 ατόμων που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία.

Οι δικηγόροι του Ιμάμογλου επιμένουν πάντως ότι η απόφαση αυτή της συγκλήτου του πανεπιστημίου είναι άκυρη, καθώς αρμόδια για τη λήψη μίας τέτοιας απόφασης είναι η διοίκηση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, από την οποία αποφοίτησε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.

Για τον Ιμάμογλου υπάρχει τώρα η επιλογή να προσφύγει στα δικαστήρια και αν το αίτημά του δεν ικανοποιηθεί, να προσφύγει στη συνέχεια στο ακυρωτικό δικαστήριο και στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Όλη αυτή η διαδικασία είναι άγνωστο πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί.

Έτσι, βρίσκονται στον αέρα πλέον οι εσωκομματικές εκλογές στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), στις 23 Μαρτίου, για την ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες αν δεν γίνουν πρόωρα προγραμματίζονται για το 2028.

Εκτός από το κώλυμα με το πτυχίο, ο δήμαρχος του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με σειρά από δίκες, οι ποινές φυλάκισης για τις οποίες ξεπερνούν τα 23 χρόνια και έχει ζητηθεί έως σήμερα πέντε φορές η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

