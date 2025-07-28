Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ για τους τελωνειακούς δασμούς είναι «καλύτερη από έναν εμπορικό πόλεμο», δήλωσε ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε σήμερα, Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την αρνητική κριτική ορισμένων χωρών της ΕΕ ότι η συμφωνία είναι απογοητευτική και μη ισορροπημένη, ο Σέφτσοβιτς δήλωσε: «Είμαι 100% σίγουρος ότι αυτή η συμφωνία είναι καλύτερη από έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες» και πρόσθεσε: «Αυτή είναι σαφώς η καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες».

Συνεχίζοντας, ο Σέφτσοβιτς υπενθύμισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε με δασμούς 30% τις εισαγωγές όλων των ευρωπαϊκών προϊόντων από την 1η Αυγούστου, σε περίπτωση μη συμφωνίας, κάτι το οποίο ουσιαστικά «θα σταματούσε το εμπόριο» μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Ο ίδιος εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η πρόεδρος της Επιτροπής χειρίστηκε τις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο, χθες Κυριακή, στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, οι οποίες οδήγησαν στη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας - η οποία κατά τον Σέφτσοβιτς είναι μια συμφωνία η οποία «έσωσε το εμπόριο, έσωσε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ για το πώς θα προσαρμόσουμε τα αμοιβαία εμπορικά μας πρότυπα σε αυτή τη νέα γεωπολιτική εποχή». Σύμφωνα με τον ίδιο, δόθηκε μια «πολιτική απάντηση», καθώς «η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά και την ασφάλεια, την Ουκρανία και την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια».

Τέλος, ο Επίτροπος Εμπορίου ανέφερε ότι σε κάθε βήμα της τετράμηνης διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, τα κράτη-μέλη εμπλέκονταν και ενημερώνονταν συνεχώς, ενώ απευθυνόμενος σε όσους ασκούν κριτική δήλωσε ότι κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτό που γνωρίζαμε πριν από τη 2α Απριλίου (σ.σ. όταν ο Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους του). «Ο κόσμος που ξέραμε πριν από τη 2α Απριλίου, δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

