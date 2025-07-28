Τραμπ: H Χαμάς κρατάει ομήρους ως «ασπίδα»

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για τη βοήθεια στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Σκωτία, αλλά πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με τη Χαμάς έχουν καταστεί δύσκολες τις τελευταίες ημέρες και εκτίμησε ότι δεν θα απελευθερώσει τους τελευταίους 20 ομήρους, «καθώς είναι η ασπίδα προστασίας της».

Επεσήμανε ωστόσο ότι συνομιλεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με «διάφορα σχέδια» για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι «ο αγώνας θα πρέπει να είναι λίγο διαφορετικός» μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ στο μέλλον, σύμφωνα με το BBC.

Πρόσθεσε, ότι πρότεινε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ να προσεγγίσει τη σύγκρουση με «διαφορετικό τρόπο».

«Μια κατάπαυση του πυρός είναι δυνατή», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι θα υπήρχαν «έξι μεγάλοι πόλεμοι» αν δεν υπήρχε ο ίδιος.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με άλλες χώρες για να παράσχουν περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και ειδών υγιεινής.

«Θα δημιουργήσουμε κέντρα τροφίμων», χωρίς φράχτες ή όρια, για να διευκολύνουμε την πρόσβαση, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Ο Κιρ Στάρμερ από την πλευρά του χαρακτήρισε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα «απολύτως απαράδεκτη» και είπε ότι πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα στον θύλακα επισιτιστική βοήθεια.

«Πρέπει να κινητοποιήσουμε άλλες χώρες να υποστηρίξουν την εισαγωγή αυτής της βοήθειας και ναι, αυτό συνεπάγεται την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ, επειδή πρόκειται απολύτως για μια ανθρωπιστική καταστροφή», είπε.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, κάλεσε τη Δευτέρα τον Ντόναλντ Τραμπ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Σίσι και ο Τραμπ έχουν από καιρό θερμές σχέσεις. Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολαβούν στην αναζήτηση εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου 2023, σημειώνει το Reuters.

