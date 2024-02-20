Έρευνα: Η κρίσης υγείας στη Γάζα μπορεί να σκοτώσει άλλους 8.000 έως Αύγουστο

Ακόμα κι αν σταματούσαν τώρα οι εχθροπραξίες στη Γάζα, περίπου ακόμα 8.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να χάσουν τη ζωή τους εκεί κατά τους επόμενους έξι μήνες λόγω της κρίσης δημόσιας υγείας που έχει προκληθεί από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, σύμφωνα με έρευνα ανεξάρτητων μελετητών στις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Τα νοσοκομεία στη Γάζα έχουν καταστραφεί από τις συγκρούσεις και πάνω από το 85% των 2,3 εκατ. κατοίκων έχουν μείνει άστεγοι, ενώ αυξάνονται τα κρούσματα ασθενειών, όπως διάρροια, καθώς και ο υποσιτισμός στα υπερπλήρη καταφύγια.

Τα στοιχεία προέρχονται από μελέτη ακαδημαϊκών στο London School of Hygiene and Tropical Medicine και το Johns Hopkins Center for Humanitarian Health στις ΗΠΑ, και εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων προβλέψεων για υπερβάλλοντες θανάτους που ίσως προκαλέσει η σύγκρουση στη Γάζα κατά τους επόμενους έξι μήνες. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε χθες, αναφέρει ότι δεν περιλαμβάνει το Ισραήλ διότι το δημόσιο σύστημα υγείας του είναι ανέπαφο.

Εάν οι συγκρούσεις συνεχιστούν ή κλιμακωθούν, οι τραυματισμοί θα ευθύνονται για την πλειονότητα των υπερβαλλόντων θανάτων στη Γάζα, όπως προβλέπουν οι μελετητές. Αλλά οι θάνατοι από υποσιτισμό, μολυσματικές ασθένειες σαν τη χολέρα και η έλλειψη πρόσβασης σε θεραπεία για προβλήματα υγείας όπως ο διαβήτης επίσης θα στοιχίσουν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Με βάση το χειρότερο σενάριο, όπου η σύγκρουση θα κλιμακωθεί και υπάρχουν σημαντικές εξάρσεις ασθενειών, περίπου 85.570 άνθρωποι ίσως πεθάνουν έως τις αρχές Αυγούστου, με 68.650 θανάτους να συνδέονται σε τραυματισμούς, ανέφερε η έρευνα.

Ακόμα και με κατάπαυση πυρός, περίπου 11.580 άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν την ίδια περίοδο εάν το ξέσπασμα μιας ασθένειας επιτείνει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας και υγιεινής στη Γάζα. Περίπου 3.250 από αυτούς τους θανάτους θα οφείλονται σε μακροπρόθεσμες περιπλοκές τραυμάτων και 8.330 σε άλλες αιτίες, σύμφωνα με την έκθεση.

Πάνω από 29.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Οι εκτιμήσεις για τους υπερβάλλοντες θανάτους περιλαμβάνουν αμάχους και μαχόμενους, και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μη προβλεψιμότητα του πολέμου και των εξάρσεων ασθενειών σημαίνει ότι έχουν ευρύ φάσμα εκτιμήσεων. Η καταμέτρηση των νεκρών στη Γάζα είναι δύσκολη και ο στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη σαφήνεια, ανέφερε η έκθεση που έγινε με χρηματοδότηση της βρετανικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

