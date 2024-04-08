Το Ομάν καλεί σε αποκλιμάκωση κατά τη διάρκεια επίσκεψης του ΥΠΕΞ του Ιράν

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν κάλεσε χθες Κυριακή να υπάρξει αποκλιμάκωση στην περιοχή κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ομόλογό του της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που άρχισε στη Μουσκάτ περιοδεία στην περιφέρεια.

Η επίσκεψη του Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν καταγράφεται την ώρα που η ένταση στην περιοχή οξύνεται μετά την επίθεση της 1ης Απριλίου, που αποδόθηκε στο Ισραήλ, εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκού, με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Το Ομάν υποστηρίζει τις προσπάθειες προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση στην περιοχή, να αντιμετωπιστούν διάφορα προβλήματα και συρράξεις και να επικρατήσει η φωνή της σοφίας», είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο Σαγίντ Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του σουλτανάτου.

«Η παλαιστινιακή υπόθεση είναι το κυριότερο πρόβλημα που προσπαθούμε να επιλύσουμε», πρόσθεσε.

Ο ιρανός ομόλογός του εξέφρασε από την πλευρά του ικανοποίηση για την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν και ευχαρίστησε το σουλτανάτο διότι καταδίκασε την επίθεση στη Δαμασκό.

Η Τεχεράνη διεμήνυσε πως θα ανταποδώσει το πλήγμα που κατέστρεψε το προξενικό παράρτημα της πρεσβείας του Ιράν στη Δαμασκό, όπου έχασαν τη ζωή τους μεταξύ άλλων επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων δυο υψηλόβαθμων αξιωματικών.

«Αυτή η ενέργεια του σιωνιστικού καθεστώτος ήταν τρομοκρατική επίθεση με χρήση αεροσκαφών και πυραύλων αμερικανικής κατασκευής», κατήγγειλε ο κ. Αμιραμπντολαχιάν από το Ομάν.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συναντήθηκε στη Μουσκάτ με τον Μοχάμεντ Άμπντελ Σαλάμ, εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθι, κινήματος υποστηριζόμενου από την Τεχεράνη, που έχει εξαπολύσει τους τελευταίους μήνες δεκάδες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ανταρτών, οι ΗΠΑ και η Βρετανία προχώρησαν από τον Ιανουάριο σε σειρά επιδρομών εναντίον θέσεων και οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις αμερικανοβρετανικές επιθέσεις στην Υεμένη «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας αυτής, στο πλαίσιο της πλήρους υποστήριξής τους στη συνέχιση των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος σε βάρος του καταπιεζόμενου αλλά ανθεκτικού παλαιστινιακού έθνους», κατά τις υπηρεσίες του.

Η επίσκεψη του κ. Αμιραμπντολαχιάν στο Ομάν ήταν ο πρώτος σταθμός «περιοδείας του στην περιφέρεια», ανέφερε η Τεχεράνη, χωρίς να διευκρινίσει ποιες άλλες χώρες βρίσκονται στο πρόγραμμά του.

Ωστόσο η συριακή εφημερίδα Αλ Ουάταν, που πρόσκειται στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφερε χθες πως ο ιρανός υπουργός αναμένεται σήμερα στη Δαμασκό για επίσημη επίσκεψη. Κατά το ρεπορτάζ της, οι συνομιλίες που θα έχει θα αφορούν κυρίως την επίθεση της 1ης Απριλίου, τις διμερείς σχέσεις και την κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

