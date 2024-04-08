Σουδάν: Τουλάχιστον 28 νεκροί σε επίθεση των παραστρατιωτικών

Τουλάχιστον είκοσι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σουδάν κατά τη διάρκεια επίθεσης παραστρατιωτικών εναντίον χωριού νότια της πρωτεύουσας Χαρτούμ, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή δυο σουδανικές οργανώσεις που αγωνίζονται για τη δημοκρατία.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό εδώ κι έναν χρόνο, «επιτέθηκαν στο χωριό Ουμ Άνταμ», 150 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, ανέφερε χθες το πρωί η τοπική Επιτροπή Αντίστασης, οργάνωση που συντονίζει την αλληλοβοήθεια κατοίκων.

Η επίθεση εξαπολύθηκε το Σάββατο κι είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 28 άνθρωποι, «αθώοι χωρικοί», και να τραυματιστούν άλλοι 240, ανέφερε χθες βράδυ η Επιτροπή Σουδανών Γιατρών, άλλη ανεξάρτητη οργάνωση που αγωνίζεται για τη δημοκρατία στη χώρα της Αφρικής.

«Υπάρχει ορισμένος αριθμός νεκρών και τραυματιών στο χωριό που δεν μπορέσαμε να καταμετρήσουμε, εξαιτίας του ότι δεν είναι σε θέση να φθάσουν σε κέντρα υγείας» κι επειδή οι γιατροί αδυνατούν να κινηθούν «εν μέσω πυρών», πρόσθεσε η ίδια οργάνωση, καταγγέλλοντας τη «σφαγή που διέπραξαν οι ΔΤΥ».

Η τοπική Επιτροπή Αντίστασης έκανε αρχικά λόγο χθες το πρωί για «πάνω από 200 τραυματίες, ορισμένους σοβαρά» και «πάνω από 20 μάρτυρες», προτού αναθεωρήσει το μεσημέρι προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων, στους 25 νεκρούς.

Ιατρική πηγή στο νοσοκομείο της Μανακίλ, 80 χιλιόμετρα από εκεί, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες το πρωί πως «παραλάβαμε 200 τραυματίες — ορισμένοι διακομίστηκαν πολύ αργά».

«Αντιμετωπίζουμε έλλειψη αίματος και δεν έχουμε αρκετό ιατρικό προσωπικό», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τον ως τότε υπαρχηγό του στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών των ΔΤΥ· έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Σουδανούς και μετέτρεψε 8,5 εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, υπολογίζει ο ΟΗΕ. Κατέστρεψε επίσης μεγάλο μέρος των υποδομών της χώρας, ωθώντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού στα όρια του λιμού.

Πάνω από το 70% των δομών υγείας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας στο Σουδάν, κατά τα Ηνωμένα Έθνη, με αυτές που παραμένουν ανοικτές να υποδέχονται πολλαπλάσιους τραυματίες και ασθενείς απ’ όσους θα μπορούσαν θεωρητικά να εξυπηρετήσουν την ώρα που οι πόροι τους λιγοστεύουν ολοένα περισσότερο.

Και οι δυο πλευρές σε αυτόν τον πόλεμο έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου: ότι βάζουν στο στόχαστρο αμάχους, ότι βομβαρδίζουν αδιακρίτως πυκνοκατοικημένες περιοχές, ότι λεηλατούν ή εμποδίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια...

Αφότου κυρίευσαν τον Δεκέμβριο την πολιτεία Τζαζίρα, κοντά στο Χαρτούμ, οι ΔΤΥ πολιορκούν κι επιτίθενται σε χωριά όπως το Ουμ Άνταμ.

Τον Μάρτιο, τουλάχιστον 108 χωριά και κοινότητες σε όλη τη χώρα πυρπολήθηκαν και «καταστράφηκαν εν μέρει ή ολοσχερώς», σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το δίκτυο ανεξάρτητων ερευνητών Centre for Information Resilience, με έδρα τη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

