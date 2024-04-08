Νεκρό επίλεκτο στέλεχος της Χεζμπολάχ από επιδρομή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους αξιωματικός της επίλεκτης δύναμης Αρ Ραντουάν της Χεζμπολά, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Ας Σουλτανία του νότιου Λιβάνου, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δυο πηγές του σε σώματα ασφαλείας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η επιδρομή καταγράφεται την επομένη της ανακοίνωσης του ισραηλινού στρατού πως ολοκλήρωσε «νέα φάση» των προετοιμασιών του για «πόλεμο» στα σύνορα με τον Λίβανο, για να περάσει «από την άμυνα στην επίθεση».

Πάνω από 360 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαχητές του κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στο Ιράν, αλλά και τουλάχιστον 70 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις στο έδαφος του Λιβάνου τους τελευταίους έξι μήνες· 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, δέκα στρατιώτες και οκτώ άμαχοι, με βάση καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.