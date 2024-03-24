Η Πολωνία θα ζητήσει εξηγήσεις από τη Μόσχα για «νέα παραβίαση του εναέριου χώρου» της από ρωσικό πύραυλο κρουζ, ο οποίος εξαπολύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κατά στόχων στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Πρώτα απ' όλα, ζητούμε από τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιδρομές κατά του πληθυσμού και του εδάφους της Ουκρανίας, να τερματίσει τον πόλεμο και να ασχοληθεί με τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας», αναφέρει ο εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 57 πυραύλους και drones στην Ουκρανία σήμερα το ξημέρωμα, στο πλαίσιο επίθεσης μεταξύ άλλων στο Κίεβο και στην περιφέρεια Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι ρωσικός πύραυλος κρουζ που εξαπολύθηκε κατά στόχων στη δυτική Ουκρανία νωρίς σήμερα το πρωί παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας προτού εξέλθει από αυτόν.

«Στις 24 Μαρτίου στις 04:23 πμ (05:23 ώρα Ελλάδος) υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από έναν από τους πυραύλους κρουζ που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από την αεροπορία μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφεραν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις σε ανάρτησή τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το αντικείμενο εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο κοντά στην πόλη Όσερντοβ (Λούμπλιν Βοϊβοντέσιπ) και παρέμεινε εκεί για 39 δευτερόλεπτα. Στη διάρκεια όλης της πτήσης, παρακολουθείτο από στρατιωτικά συστήματα ραντάρ», πρόσθεσαν.

Η επιχειρησιακή διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων (RSZ) είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι "παρατήρησε έντονη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας" κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε σχέση με τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

«Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εγγύηση της ασφάλειας του πολωνικού ενάεριου χώρου έχουν ενεργοποιηθεί και η RSZ παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι η πολωνική και συμμαχική αεροπορία έχουν «ενεργοποιηθεί».

Τον Δεκέμβριο η Πολωνία, ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Κιέβου, είχε καταγγείλει την υπέρπτηση στο έδαφός της για τρία λεπτά ενός ρωσικού πυραύλου κρουζ που είχε εκτοξευτεί προς την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.