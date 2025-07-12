Το μυστήριο με τους διακόπτες καυσίμων που γύρισαν στο «off» στη μοιραία πτήση της Air India

Στον διάλογο που είχαν μεταξύ τους οι δύο πιλότοι της μοιραίας πτήσης 171 της Air India, η οποία συνετρίβη στις 12 Ιουνίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 260 άνθρωποι, εστιάζουν οι ερευνητές, στην προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, και οι δύο διακόπτες ελέγχου καυσίμων του 12 ετών Boeing 787 Dreamliner μετακινήθηκαν απότομα στη θέση «cut-off», που σημαίνει ότι σταμάτησε η παροχή καυσίμων στους κινητήρες, προκαλώντας ολική απώλεια ισχύος. Η μετάβαση στο «cut-off», δηλαδή στη διακοπή παροχής καυσίμου, είναι μια κίνηση που συνήθως γίνεται μόνο μετά την προσγείωση.

Η ηχογράφηση στο πιλοτήριο καταγράφει τον έναν πιλότο να ρωτάει τον άλλον γιατί «σταμάτησες την παροχή;». Το δεύτερο άτομο απαντά ότι δεν το έκανε. Η ηχογράφηση δεν διευκρινίζει ποιος είπε τι. Κατά τη στιγμή της απογείωσης, ο συγκυβερνήτης πετούσε το αεροσκάφος ενώ ο κυβερνήτης παρακολουθούσε.

Οι διακόπτες επέστρεψαν στην κανονική τους θέση πτήσης, ενεργοποιώντας την αυτόματη επανέναρξη του κινητήρα. Κατά τη στιγμή της συντριβής, ο ένας κινητήρας ανακτούσε ώθηση ενώ ο άλλος είχε ξεκινήσει, αλλά δεν είχε ακόμη ανακτήσει ισχύ.

Η πτήση 171 της Air India πετούσε για λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα πριν συντριβεί σε μια πολυσύχναστη γειτονιά στην πόλη Αχμενταμπάντ της δυτικής Ινδίας, σηματοδοτώντας μια από τις πιο αινιγματικές αεροπορικές καταστροφές στην Ινδία.

Οι ερευνητές ψάχνουν στα συντρίμμια και στα καταγραφικά του πιλοτηρίου για να καταλάβουν τι πήγε στραβά αμέσως μετά την απογείωση. Η πτήση της Air India ανέβηκε στα 625 πόδια με καθαρό καιρό πριν χάσει δεδομένα τοποθεσίας 50 δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με το Flightradar24. Η έκθεση 15 σελίδων του Σαββάτου προσφέρει πρώιμες πληροφορίες.

Η έρευνα - με επικεφαλής τις ινδικές αρχές, με εμπειρογνώμονες από την Boeing, την GE, την Air India και τις ινδικές ρυθμιστικές αρχές, μαζί με συμμετέχοντες από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο - εγείρει επίσης μια σειρά από ερωτήματα.

Οι ερευνητές λένε ότι οι διακόπτες καυσίμου με μοχλό ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την τυχαία ενεργοποίηση - πρέπει να τραβηχτούν προς τα πάνω για να ξεκλειδώσουν, ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950. Κατασκευασμένοι σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα, είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι. Οι προστατευτικές βάσεις τους προσφέρουν περαιτέρω ασφάλεια από τυχαία χτυπήματα.

«Θα ήταν σχεδόν αδύνατο να πατηθούν και οι δύο διακόπτες με μία μόνο κίνηση του ενός χεριού, και αυτό καθιστά απίθανη την τυχαία ενεργοποίηση» δήλωσε στο BBC ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων με έδρα τον Καναδά, ο οποίος θέλησε να παραμείνει ανώνυμος.

«Επομένως τίθεται το ερώτημα γιατί ο πιλότος, οποιοσδήποτε πιλότος, έβαλε τους διακόπτες στη θέση απενεργοποίησης» δήλωσε ο Shawn Pruchnicki, πρώην ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων και ειδικός στην αεροπορία στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

«Ήταν σκόπιμο ή αποτέλεσμα σύγχυσης; Αυτό φαίνεται απίθανο, καθώς οι πιλότοι δεν ανέφεραν τίποτα ασυνήθιστο. Σε πολλές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πιλοτήριο, οι πιλότοι μπορεί να πατήσουν λάθος κουμπιά ή να κάνουν λανθασμένες επιλογές - αλλά δεν υπήρξε καμία ένδειξη για μια τέτοια κατάσταση εδώ, ούτε καμία συζήτηση που να υποδηλώνει ότι οι διακόπτες καυσίμου επιλέχθηκαν κατά λάθος. Αυτού του είδους το σφάλμα συνήθως δεν συμβαίνει χωρίς κάποιο εμφανές πρόβλημα» δήλωσε στο BBC.

