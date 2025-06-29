Ινδία: Όλα τα σενάρια εξετάζονται στη συντριβή του Boeing 787 της Air India

Η έρευνα για αίτια της συντριβής ενός Boeing 787 της Air India τη 12η Ιουνίου, κατά την απογείωσή του από το Αχμενταμπάντ, στη βορειοδυτική Ινδία, εξετάζει όλα τα σενάρια, ακόμα και εκείνο μιας δολιοφθοράς, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός.

«Όλες οι πλευρές εξετάζονται» είπε ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας, Μουρλιντάρ Μοχόλ, απαντώντας σε μία ερώτηση που του τέθηκε από το ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NDTV σχετικά με το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

Η αεροπορική τραγωδία, η πλέον πολύνεκρη παγκοσμίως από το 2014, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 279 ανθρώπους, σύμφωνα με ένα προκαταρκτικό απολογισμό που έδωσαν αστυνομικές πηγές δύο ημέρες μετά το δυστύχημα.

Ένας μονάχα επιβάτης, που καθόταν κοντά σε μια έξοδο κινδύνου στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, επέζησε από θαύμα από την πτώση του αεροσκάφους, που μετέφερε 242 επιβαίνοντες, πάνω σε μια συνοικία της πόλης λίγο μετά την απογείωσή του.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν οι αστυνομικές πηγές.

Ο κυβερνήτης εξέδωσε σήμα συναγερμού λίγο μετά την απογείωση, έγινε γνωστό από τον υπουργό Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας, χωρίς να αποκαλύψει επί του παρόντος άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την πτώση, διακρίνεται το Boeing Dreamliner να αδυνατεί να πάρει ύψος, κατόπιν να συντρίβεται στο έδαφος μέσα σε μια πύρινη σφαίρα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NDTV, o Μοχόλ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο σενάριο μιας ταυτόχρονης βλάβης στους δύο κινητήρες του αεροσκάφους.

«Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ», υπενθύμισε.

«Η έκθεση (της έρευνας) θα μας επιτρέψει να πούμε εάν οι κινητήρες είχαν κάποιο πρόβλημα, εάν επρόκειτο για ένα ζήτημα τροφοδότησης με κηροζίνη και γιατί οι δύο κινητήρες σταμάτησαν να λειτουργούν», συμπλήρωσε ο υπουργός.

«Είναι πολύ νωρίς να το πω, όμως, όποια και αν είναι η αιτία (του δυστυχήματος), θα τη μάθουμε», συνέχισε ο Μοχόλ, προσθέτοντας πως θα δημοσιευτεί μία έκθεση «εντός τριών μηνών».

Τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους, ο καταγραφέας των τεχνικών δεδομένων της πτήσης (FDR) και εκείνος των συνομιλιών εντός του πιλοτηρίου (CVR), αναλύονται στην Ινδία, έγινε την Τετάρτη γνωστό από το γραφείο Ατυχημάτων Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας (AAIB).

Η συντριβή της πτήσης 171 της Air India, με προορισμό το Λονδίνο, είναι η πρώτη στην οποία εμπλέκεται ένα B-787, τα οποία τέθηκαν σε υπηρεσία το 2011.

Η πολιτική Αεροπορία διέταξε την επομένη του δυστυχήματος μια επιθεώρηση των άλλων 33 B-787 που χρησιμοποιεί Air India. Ο Μοχόλ επανέλαβε σήμερα πως αυτή η επιθεώρηση δεν αποκάλυψε «κανένα πρόβλημα».

Έως σήμερα, οι ιατροδικαστές κατάφεραν, χάρη στο DNA, να ταυτοποιήσουν 260 θύματα.

Το έργο της ταυτοποίησης συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

