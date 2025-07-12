Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και παράνομων μεταλλωρύχων, που εργάζονται σε εγκαταστάσεις χωρίς κρατική άδεια, κι είχαν αποκλείσει δρόμο στο νότιο Περού, διαμαρτυρόμενοι για τους όρους που θέτει η κυβέρνηση προκειμένου να νομιμοποιηθούν, είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι είκοσι χθες Παρασκευή, έκαναν γνωστό οι αρχές.

Εργαζόμενοι σε μεταλλεία χρυσού και χαλκού χωρίς άδειες απέκλεισαν δυο τμήματα της Παναμερικανικής λεωφόρου στις επαρχίες Αρεκίπα και Ίκα, χρησιμοποιώντας βράχους και λάστιχα αυτοκινήτων στα οποία έβαλαν φωτιά, διαδηλώνοντας εναντίον της παράτασης για έξι μήνες της προθεσμίας που τους δίνεται για να εγγραφτούν σε μητρώο που θα επιτρέψει τη νομιμοποίηση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων τους, το REINFO, υποχρεωτικό βήμα για να είναι νόμιμη η εκμετάλλευση μικρών κοιτασμάτων.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, που ανταπέδωσαν πετώντας πέτρες. Σύμφωνα με τον περουβιανό Τύπο, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν οδηγός ταξί, που περίμενε να ανοίξει ο δρόμος στο χωριό Τσάλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ανάμεσα στους τραυματίες είναι επτά μέλη της.

🇵🇪 Escándalo en Perú

Policía abate a criminales que bloqueaban vías y ponían en riesgo la vida de turistas.

Sucedió en Chala, centro de explotación sexual infantil por parte de mineros ilegales.

Gracias Dina, uno menos.pic.twitter.com/YDsTUBDvlY — Global News 24 (@PKN2023) July 11, 2025

Το μητρώο REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) δημιουργήθηκε το 2016, στο πλαίσιο των προσπαθειών καταπολέμησης των παράνομων μεταλλείων — όμως, στην πράξη, πολύ λίγοι μεταλλωρύχοι εγγράφτηκαν σε αυτό. Οι εργαζόμενοι σε μικρά μεταλλεία ζητούν παράταση της προθεσμίας επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, στο Περού, τη χώρα που κατατάσσεται τρίτη στον κόσμο στην παραγωγή χαλκού και δεύτερη στην παραγωγή χρυσού στη Λατινική Αμερική, τουλάχιστον 300.000 μεταλλωρύχοι εργάζονται παράτυπα.

