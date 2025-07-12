Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε στη Βόρεια Κορέα την Παρασκευή, μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA το Σάββατο, αναφερόμενο στην προγραμματισμένη επίσκεψη του ανώτερου Ρώσου αξιωματούχου, εν μέσω αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ρώσος αξιωματούχος αναχώρησε από την πρωτεύουσα της Μαλαισίας Κουάλα Λουμπούρ μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ASEAN και έφτασε στο Γουονσάν, την ανατολική παράκτια πόλη της Βόρειας Κορέας, η οποία φιλοξενεί ένα νέο θέρετρο και είναι γνωστή για τις πυραυλικές και ναυτικές της εγκαταστάσεις.

Η επίσκεψη του Λαβρόφ, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, περιλαμβάνει συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των χωρών, ανέφερε το KCNA.

Σε αυτή τη φωτογραφία (όπως και στην εξωτερική φωτογραφία) που δημοσιεύθηκε από την Υπηρεσία Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατεβαίνει από το αεροπλάνο κατά την άφιξή του σε διεθνές αεροδρόμιο έξω από την Πιονγιάνγκ της Βόρειας Κορέας, την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025

Από την άλλη πλευρά, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο Λαβρόφ και ο Βορειοκορεάτης ομόλογός του, Τσόι Σον Χούι, θα συζητήσουν την ουκρανική σύγκρουση που διαρκεί 40 μήνες και την κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο.

Η επίσκεψη Λαβρόφ είναι η τελευταία συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών εν μέσω μιας σημαντικής αναβάθμισης της στρατηγικής τους συνεργασίας, η οποία πλέον περιλαμβάνει ένα αμοιβαίο σύμφωνο άμυνας.

Το TASS μετέφερε επίσης δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Αντρέι Ρουντένκο, ο οποίος δήλωσε ότι περισσότερες αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου θα επισκεφθούν τη Βόρεια Κορέα αργότερα φέτος.

Ο Ρουντένκο δήλωσε ότι η συμφωνία για τη στρατηγική εταιρική σχέση «αντιμετωπίζει σαφώς τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των τελευταίων δεκαετιών και ενισχύει τις παραδοσιακά φιλικές, καλής γειτονίας ρωσοκορεατικές σχέσεις σε ένα ποιοτικά νέο επίπεδο συμμαχίας».

Η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να αναπτύξει επιπλέον στρατεύματα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο στο πλευρό της Ρωσίας, ενώ ήδη έχει στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η Βόρεια Κορέα συμφώνησε να αποστείλει 6.000 στρατιωτικούς μηχανικούς και κατασκευαστές για την ανοικοδόμηση της περιοχής Κουρσκ της Ρωσίας, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική διασυνοριακή εισβολή πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Το TASS ανέφερε επίσης ότι το νέο παράκτιο θέρετρο θα μπορούσε να ενισχύσει τον ρωσικό τουρισμό προς τη Βόρεια Κορέα, επικαλούμενο την επανέναρξη των απευθείας σιδηροδρομικών δρομολογίων από τη Μόσχα στην Πιονγιάνγκ και ένα έργο κατασκευής γέφυρας στον ποταμό Τουμέν που θα αποτελεί μέρος των συνόρων μεταξύ Βόρειας Κορέας, Κίνας και Ρωσίας.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν επίσης την άφιξη του Λαβρόφ στη Βόρεια Κορέα, συμπληρώνοντας ότι στη συνέχεια ο Ρώσος αξιωματούχος αναμένεται να ταξιδέψει στην Κίνα για να παραστεί στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.