Τις πληροφορίες ότι ισραηλινοί έποικοι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έναν παλαιστινιακής καταγωγής Αμερικανό την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επιβεβαίωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ανακοινώνοντας ότι γνωρίζει για το θάνατο του Αμερικανού πολίτη.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επικαλούμενο το τοπικό υπουργείο Υγείας, μετέδωσε ότι ο Σαΐφ αλ-Ντιν Καμέλ Αμπντούλ Καρίμ Μουσαλάτ, ηλικίας 23 ετών, έχασε τη ζωή του αφού ξυλοκοπήθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ από ισραηλινούς εποίκους στη διάρκεια επίθεσης, στην πόλη Σιντζίλ, βόρεια της Ραμάλα.

Επίσης συγγενείς του Μουσαλάτ, ο οποίος ήταν από την Τάμπα, στη Φλόριντα, φέρονται να δήλωσαν στη Washington Post ότι ο 23χρονος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ισραηλινούς εποίκους, ενώ επισκεπτόταν την οικογένεια του στη Δυτική Όχθη.

Sayfollah Kamel Musallet, a 20-year-old American citizen from Tampa, was beaten to death by Israeli settlers while visiting family in the West Bank, according to the Palestinian Health Ministry and relatives who spoke with The Post. https://t.co/18fHXOAKWz — The Washington Post (@washingtonpost) July 12, 2025

«Γνωρίζουμε τις πληροφορίες για το θάνατο ενός πολίτη των ΗΠΑ στη Δυτική Όχθη», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι το υπουργείο δεν έχει άλλο σχόλιο «για λόγους σεβασμού της ιδιωτικότητας της οικογένειας και των αγαπημένων» του φερόμενου θύματος.

Ο Μουσαλάτ «έχασε τη ζωή του αφού ξυλοκοπήθηκε βίαια σε όλο του το σώμα από εποίκους σήμερα το απόγευμα στη Σιντζίλ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

«Ο νεαρός άνδρας τραυματίσθηκε και έμεινε σ' αυτή την κατάσταση για τέσσερις ώρες. Ο στρατός μάς εμπόδισε να φθάσουμε σ' αυτόν και δεν μας επέτρεψε να τον μεταφέρουμε. Όταν τελικά κατορθώσαμε να τον φθάσουμε, άφησε την τελευταία του πνοή», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας Αμπντούλ Σαμάντ Αμπντούλ Αζίζ, κάτοικος ενός χωριού γειτονικού της Σιντζίλ.

🚨 NEW: Israeli settlers lynched a Palestinian-American man—a U.S. citizen from Tampa, Florida—today during an attack on Palestinians near Ramallah in the occupied West Bank.



The victim, Saif al-Din Musalat (also reported as Sayfollah Musallet), was beaten to death while… pic.twitter.com/k8UBfOlVWk — Drop Site (@DropSiteNews) July 11, 2025

Ένας άλλος 23χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος θεωρούνταν αρχικά αγνοούμενος, βρέθηκε νεκρός μερικές ώρες αργότερα. Είχε αιμορραγήσει μέχρι θανάτου αφού είχε τραυματισθεί από πυροβολισμό στο στήθος, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν, κατά την προσφιλή τακτική τους, ότι διεξάγουν έρευνα για το επεισόδιο. Πρόσθεσαν ωστόσο ότι προηγουμένως είχαν εκτοξευθεί πέτρες εναντίον Ισραηλινών, προκαλώντας τον ελαφρό τραυματισμό δύο εξ αυτών και ότι «μια βίαιη αντιπαράθεση εξελίχθηκε στη συνέχεια στην περιοχή».

