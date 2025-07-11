Air India: Μυστήριο με τη συντριβή του αεροσκάφους

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India τον περασμένο μήνα, καθώς μέχρι στιγμής η έρευνα «δείχνει» τους πιλότους και τις ενέργειές τους, και δεν καταδεικνύει τεχνικά προβλήματα στο Boeing 787 Dreamliner ή τους κινητήρες της GE Aerospace. Τα προκαταρτικά ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτει αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τις πρώτες εκτιμήσεις των Αμερικανών αξιωματούχων.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι οι διακόπτες που ελέγχουν τη ροή καυσίμου στους δύο κινητήρες του αεροσκάφους ήταν απενεργοποιημένοι, οδηγώντας κατά τα φαινόμενα σε απώλεια ώσης λίγο μετά την απογείωση, ανέφεραν οι πηγές. Οι πιλότοι χρησιμοποιούν τους διακόπτες για να ξεκινήσουν τους κινητήρες του αεροσκάφους, να τους σβήσουν ή να τους επαναφέρουν σε ορισμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι διακόπτες θα ήταν κανονικά ενεργοποιημένοι κατά τη διάρκεια της πτήσης και δεν είναι σαφές πώς ή γιατί απενεργοποιήθηκαν, ανέφεραν αυτές οι πηγές. Σημείωσαν επίσης ότι δεν είναι σαφές εάν η κίνηση ήταν τυχαία ή σκόπιμη, ή εάν υπήρξε προσπάθεια να ενεργοποιηθούν ξανά.

Αν οι διακόπτες ήταν απενεργοποιημένοι, αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η γεννήτρια έκτακτης ανάγκης ισχύος του τζετ - γνωστή ως τουρμπίνα αέρα ram, ή RAT - φαίνεται να ενεργοποιήθηκε λίγο πριν το αεροσκάφος πέσει σε έναν κοντινό κοιτώνα για φοιτητές ιατρικής. Συνολικά, 260 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαινόντων στο αεροπλάνο εκτός εντός.

Το Γραφείο Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροσκαφών της Ινδίας, το οποίο ηγείται της έρευνας, αναμένεται να εκδώσει μια προκαταρκτική έκθεση μόλις την Παρασκευή τοπική ώρα. Δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό την Πέμπτη.

«Τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί για την αιτία της συντριβής αυτή τη στιγμή, επειδή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε ο αξιωματούχος της Ινδικής πολιτικής αεροπορίας Μουρλιντχάρ Μοχόλ στο ειδησεογραφικό κανάλι NDTV στα τέλη Ιουνίου. «Είναι ένα πολύ σπάνιο περιστατικό - δεν έχει συμβεί ποτέ να σβήσουν και οι δύο κινητήρες ταυτόχρονα».

Πηγή: skai.gr

