Το Μπιγκ Μπεν ήχησε ξανά μετά από 5 χρόνια εργασιών ανακαίνισης (βίντεο)

Η μεγάλη καμπάνα του Μπιγκ Μπεν – του πύργου του ρολογιού στο βόρειο άκρο των ανακτόρων του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο, ήχησε και πάλι εχθες, Κυριακή, μετά από 5 χρόνια «σιωπής» λόγω εργασιών ανακαίνισης

Η καμπάνα του Big Ben, του βικτοριανού πύργου των 96 μέτρων, χτύπησε για τελευταία φορά στις 12 το μεσημέρι στις 21/08/2017. Εχθές, η πιο διάσημη καμπάνα της Βρετανίας επέστρεψε στην κανονική λειτουργία της για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης

🔔 Britain's most famous bell, Big Ben, returned to regular service, following five years of extensive renovation and conservation works pic.twitter.com/UwAiUGKS9r