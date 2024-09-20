Μόναχο: Ξεφάντωμα στη «Γιορτή της Μπύρας»

Οι τελευταίες προετοιμασίες, οι τελευταίες πινελιές έχουν ολοκληρωθεί στο Μόναχο. Το μεσημέρι του Σαββάτου, όπως κάθε χρόνο, ο δήμαρχος Ντίτερ Ράιτερ θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη μεγάλη Γιορτή της Μπύρας, χτυπώντας με ένα ξύλινο σφυράκι το πρώτο βαρέλι. Μέχρι τις 6 Οκτωβρίου θα διαρκέσει το περίφημο Oktoberfest, το οποίο κατά την παράδοση αρχίζει ήδη τον Σεπτέμβριο και θεωρείται το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι σε όλον τον κόσμο.



Όσοι πηγαίνουν για πρώτη φορά, έχουν πολλές απορίες. Φέτος θα έχουν ακόμα περισσότερες. Κατ' αρχάς, υπάρχει το ζήτημα της ασφάλειας, μετά από όσα έγιναν τον τελευταίο καιρό στη Γερμανία. Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, από το κόμμα των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για επικείμενο κίνδυνο, αλλά τονίζει ότι οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και θα εξετάσουν «κάθε πληροφορία» που θα υποπέσει στην αντίληψή τους.



Σε κάθε περίπτωση, οι επισκέπτες του «Wiesn», όπως αποκαλείται στη βαυαρική διάλεκτο η διοργάνωση, θα περνούν από έλεγχο κατά την είσοδό τους στον χώρο.

«Απογειώνονται» οι τιμές της μπύρας

Κάθε άλλο παρά οικονομική απόλαυση είναι η ζυθοκατάνυξη στο Oktoberfest. Η μπύρα σερβίρεται σε «Maß», παραδοσιακή βαυαρική μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί ακριβώς σε 1,069 λίτρα. Kάθε χρόνο η τιμή του Maß αυξάνεται. Φέτος, για πρώτη φορά, θα υπερβεί τα 15 ευρώ. Αλλά οι υψηλές τιμές δεν αποθαρρύνουν τους φίλους της μπύρας. Το 2023, με την τιμή του Maß να προσεγγίζει τα 14 ευρώ, διατέθηκαν συνολικά 7,4 εκατομμύρια λίτρα μπύρας.



Σημαντικές αυξήσεις αναμένονται όμως και στο φαγητό. Πέρυσι μία μερίδα λουκάνικα στοίχιζε κατά μέσο όρο 9 ευρώ και ένα χοιρινό κότσι στον φούρνο 23 ευρώ. Για φέτος αναμένεται μία γενναία αύξηση κατά περίπου 15%. Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος της διοργάνωσης Κρίστιαν Σότενχαμελ, «ένα ποσοστό 12% οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση (που έχει επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2024) και ένα επιπλέον 3% στη γενικότερη αύξηση του κόστους ζωής».



Σημειωτέον ότι κρατήσεις δεν γίνονται πλέον, τα πάντα είναι πιασμένα από νωρίς. Θεωρητικά υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις σε περίπτωση ακύρωσης, αλλά προσοχή: Οι αγγελίες μέσω Ίντερνετ, συχνά με σημαντικό «καπέλο» στην τιμή, θεωρούνται μία «γκρίζα ζώνη» και οι οργανώσεις καταναλωτών καλούν τους ενδιαφερόμενους να τις αποφεύγουν, γιατί μπορεί να χάσουν τα λεφτά τους.

«Όχι» στην κάνναβη

Κάποιοι ίσως επιχειρήσουν να συνδυάσουν τη ζυθοκατάνυξη με άλλες απολαύσεις, στα όρια της νομιμότητας. Επιτρέπεται η κατανάλωση κάνναβης στο Wiesn; Προσοχή, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Όχι, δεν επιτρέπεται. Μπορεί από τον Απρίλιο να θεωρείται νόμιμη η κατανάλωση κάνναβης στη Γερμανία «για ψυχαγωγικούς σκοπούς» με ομοσπονδιακό νόμο, όμως οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν δικαίωμα να εκδώσουν δική τους, περιοριστική νομοθεσία. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στη Βαυαρία.

Μόδα οι παραδοσιακές ενδυμασίες

Όχι μόνο στον χώρο του Oktoberfest, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη του Μονάχου οι παραδοσιακές ενδυμασίες έχουν την τιμητική τους στην περίοδο του Oktoberfest, με πρώτο και καλύτερο το Dirndl, γυναικείο σύνολο με μπλούζα, φούστα και ποδιά. Ο Άξελ Μουντς, επικεφαλής του οίκου Angermaier που ειδικεύεται στο είδος, μας πληροφορεί ότι φέτος «είναι στη μόδα τα έντονα χρώματα όπως το μοβ, το πράσινο της μέντας, το βαθύ κόκκινο ή το 'βασιλικό' μπλε», ενώ διατίθεται ακόμα και ένα Swiftie-Dirndl, εμπνευσμένο από τη νέα βασίλισσα της ποπ, την Τέιλορ Σουίφτ.



Για τους άνδρες, οι Βαυαροί μόδιστροι προτείνουν κοντά και χειροποίητα δερμάτινα παντελονάκια στο χρώμα του ελαφιού, με ποικίλα κεντητά σχέδια. Κατά προτίμηση σε vintage look.



