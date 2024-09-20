Άλλοι δέκα διοικητές της Χεζμπολάχ «εξουδετερώθηκαν» μαζί με τον Ιμπραχίμ Ακίλ, τον νούμερο δύο της οργάνωσης και επικηρυγμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την επίθεση με τους 68 νεκρούς στην αμερικανική πρεσβεία, το 1983.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF), Ντάνιελ Χαγκάρι επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ιμπραχίμ Ακίλ από το χειρουργικό χτύπημα στο προάστιο Dahiyeh της Βηρυτού, στον Λίβανο, προσθέτοντας ότι μαζί με τον διοικητή της Δύναμης Ραντβάν σκοτώθηκαν άλλοι 10 διοικητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για εκατοντάδες επιθέσεις στο Ισραήλ.

«Συγκεντρώθηκαν υπόγεια, κάτω από ένα κτίριο κατοικιών, στην καρδιά της Dahiyeh, ενώ χρησιμοποιούσαν τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα. Συναντήθηκαν για να συντονίσουν τις τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον Ισραηλινών αμάχων», είπε ο Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου, λίγη ώρα μετά την πραγματοποίηση της επιχείρησης στην καρδιά του Λιβάνου.

Ο Γκάλαντ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, στον Νότιο Λίβανο, θα συνεχιστούν έως ότι καταστεί δυνατόν να επιστρέψουν οι κάτοικοι του βορείου Ισραήλ στις κατοικίες τους.

Ο αρχηγός του Ισραηλινού επιτελείου, Χερζί Χαλεβί δήλωσε στο στρατιωτικό Συμβούλιο ότι «οι διοικητές της Χεζμπολάχ που σκοτώσαμε σήμερα, σχεδίαζαν την «7η Οκτωβρίου» στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ για χρόνια. Τους φτάσαμε και θα φτάσουμε σε όποιον απειλεί την ασφάλεια των πολιτών του κράτους του Ισραήλ».

Πώς «εξουδετερώθηκε» ο Ιμπραχίμ Ακίλ

Το προπύργιο της Χεζμπολάχ σε προάστιο της Βυρητού έπληξε την Παρασκευή νωρίς το απόγευμα ο ισραηλινός στρατός, στοχεύοντας ηγετικά στελέχη της οργάνωσης. Σύμφωνα με λιβανέζικα ΜΜΕ, ένα ισραηλινό F-35 εκτόξευσε δύο ρουκέτες σε κτίριο της περιοχής Dahiyeh.

Ο Ιμπραχιμ Ακιλ - ανώτερος διοικητης της Χεζμπολάx, ήταν ο στόχος της ισραηλινής επίθεσης στη Βυρηττό. Τον θάνατο του υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ο IDF, με δήλωση του εκπροσώπου του.

Από τον βομβαρδισμό, κατέρρευσαν δύο κτιριακά συγκροτήματα στο σημείο.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από την επίθεση, έχουν επιβεβαιωθεί 14 νεκροί.

Ο Ιμπραχίμ Ακίλ

Δείτε βίντεο από το σημείο που βομβαρδίστηκε:

Ο στρατός λέει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες για τους αμάχους σε αυτό το στάδιο και θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το «στοχευμένο χτύπημα» σύντομα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει το τελευταίο εικοσιτετράωρο βάσεις με τουλάχιστον 1000 πυραύλους της Χεζμπολάχ.

Ποιος είναι ο Ιμπραχίμ Ακίλ

Ο Ιμπραχίμ Ακιλ, ο στόχος της ισραηλινής επίθεσης είναι μέλος του Hezbollah Jihad Council, του ενώτερου οργάνου της οργάνωσης. Ο Ακίλ βρισκόταν στη λίστα των ΗΠΑ με τους καταζητούμενους τρομοκράτες, καθώς είχε διατελέσει σημαντικό ρόλο στη βομβιστική επίθεση του 1983, εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών στη Βυρητό, ενώ ήταν στην ομάδα που είχε πάρει Αμερικανούς και Γερμανούς ομήρους στον Λίβανο, τη δεκαετία του 1980.Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει με 7 εκατ. δολάρια τον Ακίλ.

Σφυροκόπημα από τη Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ

Εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιεί η Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ εκτοξεύοντας περίπου 150 ρουκέτες μετά το μπαράζ ρουκετών στο νότιο Λίβανο που πραγματοποιεί από χθες το Ισραήλ με στόχο θέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα, δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ. Περίπου 60 από τους πυραύλους εκτοξεύτηκαν προς την ισραηλινή πόλη Σαφέντ, όπου έπεσαν συντρίμμια και προκάλεσαν πυρκαγιές, σύμφωνα με το κανάλι 12 του Ισραήλ. Ακολούθησε δεύτερος γύρος περίπου 70 ρουκετών, αναφέρει η εφημερίδα The Times of Israel, χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς τις περιοχές που έγιναν στόχοι.

Οι σειρήνες ήχησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στις πόλεις Safed, σε πολλές κοντινές πόλεις στη Γαλιλαία και στο Ortal στα βόρεια Υψίπεδα του Γκολάν με τους IDF να καλούν τους πολίτες σε πολλές κοινότητες και πόλεις να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια μέχρι νεοτέρας.

עשרות יירוטים כעת בשמי העיר צפת

קרדיט: חני אסולין pic.twitter.com/YoE5Ntv7e9 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 20, 2024

Ακόμη 20 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στην περιοχή Mount Meron, σύμφωνα με το IDF.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 150 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ σήμερα σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι κάτοικοι ανέφεραν στα social πολυάριθμες αναχαιτίσεις από το Iron Dome, εν μέσω μιας μεγάλης επίθεσης με πυραύλους της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Israel of Times.

עשרות יירוטים בשמי העיר צפת במטח האחרון | צפו בתיעוד

צילום: אליאס פארס/TPS pic.twitter.com/4PaZH39gTz — החדשות - N12 (@N12News) September 20, 2024

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ μοιράστηκε πλάνα. «Το βόρειο Ισραήλ αυτή τη στιγμή μετά από εντατική εκτόξευση ρουκετών της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο προς το Ισραήλ».

«Μην κάνετε λάθος: αυτοί που βλάπτουν τον λαό του Ισραήλ θα πληρώσουν το τίμημα», αναφέρει.

This is northern Israel right now following intensive Hezbollah rocket fire from Lebanon towards Israel.



Make no mistake: those who harm the people of Israel will pay the price. pic.twitter.com/dtXqXlL4Ub — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 20, 2024

Οι πολίτες που ζουν στο Βόρειο Ισραήλ καλούνται να παραμείνουν κοντά στα καταφύγια. Οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για άτομα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Merom HaGalil, Περιφερειακό Συμβούλιο της Άνω Γαλιλαίας, Περιφερειακό Συμβούλιο Mevo'ot HaHermon, Metula, Kiryat Shmona, Yesud HaMa'ala, Hatzor, Rosh Pina, Safed, Metula και πόλεις στα Υψώματα του Γκολάν.

Παράλληλα, οι IDF καλούν τους πολίτες σε αυτές τις περιοχές να μειώσουν τις μετακινήσεις έξω από τα σπίτια, να αποφύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις και να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια.

Χθες το βράδυ, οι IDF εξέδωσαν παρόμοιες οδηγίες πριν τις ανακαλέσουν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

