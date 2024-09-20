Χρησιμοποιώντας πλοία παγοθραύστες και υποβρύχια ρομπότ οι επιστήμονες βρήκαν ότι ο λεγόμενος «Παγετώνας της Αποκάλυψης» (Thwaites Glacier) στην Ανταρκτική λιώνει με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό και πιθανόν έχει μπει σε μη αναστρέψιμη τροχιά και είναι έτοιμος να καταρρεύσει, σπέρνοντας παντού την καταστροφή.

Από το 2018, σύμφωνα με το CNN, μια ομάδα επιστημόνων μέλη της Διεθνούς Λέσχης του παγετώνα Thwaites, μελετά από κοντά τον Παγετώνα της Αποκάλυψης, προκειμένου να κατανοήσει πότε μπορεί να καταρρεύσει.

Τα ευρήματά τους, που έχουν προκύψει από πολυάριθμες έρευνες, δίνουν την πιο καθαρή εικόνα αυτού του πολύπλοκου και διαρκώς μεταβαλλόμενου παγετώνα. Οι προοπτικές είναι «ζοφερές», είπαν οι επιστήμονες σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, αποκαλύπτοντας τα βασικά συμπεράσματα της εξαετούς έρευνάς τους.

Τι σημαίνει η κατάρρευση του Παγετώνα της Αποκάλυψης για τον πλανήτη

Ο παγετώνας χάνει πάγο με ταχύτατους ρυθμούς. Ειδικότερα, η επιτάχυνση υποχώρησης πάγου έχει επιταχυνθεί τα τελευταία 30 χρόνια, δήλωσε ο Rob Larter, θαλάσσιος γεωφυσικός στο British Antarctic Survey και μέλος της ομάδας ITGC. «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι ο πάγος πρόκειται να υποχωρήσει περαιτέρω και πιο γρήγορα», είπε.

Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι ο παγετώνας Thwaites και το στρώμα πάγου της Ανταρκτικής θα μπορούσαν να καταρρεύσουν μέσα σε 200 χρόνια, κάτι που θα είχε καταστροφικές συνέπειες.

Ο παγετώνας Thwaites έχει αρκετό νερό για να αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας κατά περισσότερο από 2 πόδια (600 εκατοστά). Αλλά επειδή λειτουργεί και σαν φελλός, συγκρατώντας το τεράστιο στρώμα πάγου της Ανταρκτικής, η κατάρρευσή του θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας περίπου 10 πόδια (3 μέτρα), καταστρέφοντας τις παράκτιες κοινότητες από το Μαϊάμι και το Λονδίνο μέχρι το Μπαγκλαντές και τα νησιά του Ειρηνικού.

Between 2002 and 2023, Antarctica shed an average of 150 billion metric tons of ice per year The Thwaites Glacier is ‘hanging on by its fingernails’: https://t.co/MMZ4pa87z3



There is no time to wait. #ActOnClimate#climate #energy #renewables pic.twitter.com/kLUwPLoPja — Mike Hudema (@MikeHudema) May 12, 2024

Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες

Υπάρχει η ανησυχία ότι εάν οι πάγοι του Thwaites καταρρεύσουν, θα αφήσουν πανύψηλα βράχια πάγου εκτεθειμένα στον ωκεανό. Αυτοί οι ψηλοί βράχοι θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν ασταθείς και να πέφτουν στον ωκεανό, εκθέτοντας ακόμα ψηλότερους βράχους πίσω τους, με τη διαδικασία να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.

Ωστόσο, η μοντελοποίηση μέσω υπολογιστή έδειξε ότι ενώ αυτό το φαινόμενο είναι πραγματικό, οι πιθανότητες να συμβεί είναι λιγότερες από ό,τι φοβόντουσαν προηγουμένως οι επιστήμονες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Thwaites είναι ασφαλής.

Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι ολόκληρος ο παγετώνας Thwaites και το στρώμα πάγου της Ανταρκτικής πίσω από αυτόν θα μπορούσε να εξαφανιστεί τον 23ο αιώνα. Ακόμα και αν οι άνθρωποι σταματήσουν να καίνε ορυκτά καύσιμα γρήγορα - κάτι που δεν συμβαίνει - μπορεί να είναι πολύ αργά για να τον σώσει.

Ενώ αυτό το στάδιο του έργου ITGC ολοκληρώνεται, οι επιστήμονες λένε ότι χρειάζεται ακόμη περισσότερη έρευνα για να καταλάβουμε αυτόν τον περίπλοκο παγετώνα και να κατανοήσουμε εάν η υποχώρησή του είναι πλέον μη αναστρέψιμη.

«Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούμε να έχουμε βαθιά αβεβαιότητα για το μέλλον», δήλωσε ο Eric Rignot, παγετολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Irvine και μέλος του ITGC. «Παραμένω πολύ ανήσυχος ότι αυτός ο τομέας της Ανταρκτικής βρίσκεται ήδη σε κατάσταση κατάρρευσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.