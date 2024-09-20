Ο IDF προχώρησε βαθύτερα στη Ράφα: 27 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 27 Παλαιστίνιους σε βομβαρδισμούς με τεθωρακισμένα και αεροπορικά πλήγματα στη βόρεια και κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ενώ προωθήθηκαν βαθύτερα στη βορειοδυτική Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές και το γραφείο Τύπου της Χαμάς, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό δύο σπιτιών στη Ράφα.

Νωρίτερα, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί δήλωσαν ότι σε βομβαρδισμό από ισραηλινά τεθωρακισμένα σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσέιρατ στη κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Άλλοι έξι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση σε κατοικία στην Πόλη της Γάζας.

Στη βόρεια πόλη Μπέιτ Χανούν ισραηλινό πλήγμα σε αυτοκίνητο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τραυματιστούν αρκετοί Παλαιστίνιοι, δήλωσαν υγειονομικοί. Δεν ήταν σαφές πόσοι από τα θύματα ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι.

Στη νότια πόλη της Ράφα, όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί από τον Μάιο, τεθωρακισμένα προχώρησαν περαιτέρω στη βορειοδυτική περιοχή με τη στήριξη αεροσκαφών, δήλωσαν κάτοικοι.

Ανέφεραν επίσης σφοδρά πυρά και εκρήξεις σε ανατολικές περιοχές της πόλης, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν αρκετά σπίτια, σύμφωνα με κατοίκους και μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

