Και η ζάχαρη απειλεί με αύξηση τις τιμές των τροφίμων 

Μετά τον καφέ, ήρθε η σειρά της ζάχαρης να καταγράψει σημαντική αύξηση των τιμών. Σύμφωνα με το Bloomberg η τιμή της ζάχαρης εκτινάσσεται καθώς οι πυρκαγιές και η ξηρασία πλήττουν τις καλλιέργειες στην κορυφαία χώρα παραγωγής τη Βραζιλία, με αποτέλεσμα γλυκά και επιδόρπια να απειλούνται με υψηλότερα κόστη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ακατέργαστης ζάχαρης οδεύουν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση εδώ και 16 χρόνια, ενώ οι traders αφομοιώνουν την έκταση της ζημιάς που υπέστησαν οι καλλιέργειες από τις φωτιές και το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα.

Η πολιτεία του Σάο Πάολο αντιμετώπισε αριθμό ρεκόρ πυρκαγιών τον περασμένο Αύγουστο, λόγω της έλλειψης υγρασίας. Έτσι, καταστράφηκαν οι ρίζες των ζαχαροκάλαμων, γεγονός που ενδέχεται να αναγκάσει τους παραγωγούς να ξαναφυτέψουν, ενώ είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με μικρότερη συγκομιδή. Επιπλέον, από τον περασμένο Οκτώβριο σημειώθηκε μια μακρά περίοδο ξηρασίας, η οποία περιόρισε τις αποδόσεις.

Αν και οι μεταβολές στις τιμές των αγροτικών προϊόντων συνήθως χρειάζονται κάποιο διάστημα πριν περάσουν στα σούπερ μάρκετ, η τελευταία αύξηση θέτει την τιμή της ζάχαρης σε τροχιά για την έκτη συνεχόμενη ετήσια αύξηση, γεγονός που ασκεί πιέσεις στους παραγωγούς τροφίμων.

Η Wilmar International Ltd. (trader), χαμήλωσε τις εκτιμήσεις της για την παραγωγή ζάχαρης στην κεντρο-νοτια Βραζιλία, επικαλούμενη μια σειρά από “ασυνήθιστα και επίμονα καιρικά φαινόμενα”. Σε ανάρτησή της στο X η Wilmar ανέφερε πως οι πυρκαγιές του περασμένου μήνα επηρέασαν έως και 450.000 εκτάρια (1,1 εκατ. στρέμματα) ζαχαροκάλαμου.

Οι μύλοι στη Βραζιλία αναμένεται να σταματήσουν την επεξεργασία ζαχαροκάλαμου από τα τέλη Οκτωβρίου, εκτιμά ο αναλυτής της Rabobank, Andy Duff. Η χαμηλή παραγωγή πιθανότατα θα τους υποχρεώσει να σταματήσουν νωρίτερα τη σεζόν, αναφέρει.

“Υπάρχει η προοπτική μείωσης της παγκόσμιας διαθεσιμότητας ζάχαρης για εξαγωγή το α’ τρίμηνο του 2025” σύμφωνα με τον Duff.

Στον δρόμο του καφέ και του κακάο

Το άλμα στις τιμές της ζάχαρης συμπίπτει με τη σημαντική άνοδο κι άλλων καλλιεργειών, όπως ο καφές και το κακάο, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα ποτά και επιδόρπια. Οι αυξήσεις των τιμών, οι οποίες τροφοδοτούνται από τις καιρικές συνθήκες, έρχονται σε μια περίοδο που οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών είναι ήδη αντιμέτωπες με προκλήσεις, καθώς προσπαθούν να πείσουν τους καταναλωτές να επιστρέψουν σε μάρκες υψηλής ποιότητας ύστερα από μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού και κάμψης της κατανάλωσης.

Το δύσκολο περιβάλλον έχει προκαλέσει και αλλαγές ηγεσίας στη βιομηχανία τροφίμων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nestle, Mark Schneider, αποχώρησε αιφνιδίως από την ελβετική εταιρεία παραγωγό του KitKat και του Nescafé τον περασμένο μήνα. Επίσης, πολύ πρόσφατα έχασε τη δουλειά του ο CEO της Starbucks Corp, Laxman Narasimhan, λιγότερο από δυο χρόνια από τότε που ανέλαβε καθήκοντα.

Η μεγαλύτερη άνοδος από τον Ιούνιο του 2008

Το πιο ενεργό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ακατέργαστης ζάχαρης αυξήθηκε 3,8% στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, διαμορφώνοντας την εβδομαδιαία άνοδο σε 16%, τη μεγαλύτερη από τον Ιούνιο του 2008.

Η ανομβρία αναμένεται να επιμείνει στη Βραζιλία το επόμενο δεκαήμερα “αν και ελαφρές βροχοπτώσεις θεωρούνται πιθανές την Παρασκευή και το Σάββατο στο νότιο τμήμα της κεντρο-νότιας Βραζιλίας" σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόβλεψη.

"Βελτίωση των καιρικών συνθηκών τον Οκτώβριο είναι “απίθανο να ωφελήσει τις τωρινές καλλιέργειες, ενδεχομένως να ωφελήσει τις επόμενες” δήλωσε ο Wilmar.

