«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο λαός του βόρειου Ισραήλ καθώς και του νότιου Λιβάνου θα μπορέσει να επιστρέψει στα σπίτια του και να επιστρέψει με ασφάλεια», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή μετά τον θάνατο του Διοικητή δυνάμεων και επικεφαλής των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, Ibrahim Aqil κατόπιν «χτυπήματος» του ισραηλινού στρατού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις επιθέσεις των IDF στον Λίβανο, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα την Παρασκευή ο σύμβουλος Επικοινωνιών Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

«Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή των ΗΠΑ», είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας, «πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος και χώρος για να λειτουργήσει η διπλωματία».

Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν κλιμάκωση

«Δεν θέλουμε να δούμε κλιμάκωση. «Δεν θέλουμε να δούμε έναν δεύτερο πόλεμο, ένα δεύτερο μέτωπο σε αυτόν τον πόλεμο, να ανοίγεται στα σύνορα με τον Λίβανο», τόνισε ο Κίρμπι, προσθέτοντας ότι «ό,τι κάνουμε θα έχει να κάνει με την προσπάθεια να αποτραπεί αυτό. ”

«Δεν υπάρχει λόγος να είναι αναπόφευκτη μια διευρυμένη στρατιωτική σύγκρουση στον Λίβανο», δήλωσε ο Κίρμπι.

Πηγή: skai.gr

