Παρασημοφορημένος πρώην αστυνομικός εξαπάτησε ηλικιωμένη, αποσπώντας της 40.000 ευρώ.

Ειδικότερα, ύστερα από έρευνα της Ασφάλειας Πατρών για την εξιχνίαση απάτης σε βάρος μίας ηλικιωμένης γυναίκας στα Βραχναίικα Αχαΐας από την οποία οι δράστες απέσπασαν 40.000 ευρώ με το πρόσχημα της δήθεν άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση της κόρης της, ύστερα από τροχαίο ατύχημα, ένας εκ των πρωταγωνιστών απατεώνων προέκυψε πως ήταν και ο 41χρονος παρασημοφορημένος πρώην αστυνομικός, εξαιρετικά γνωστός στην Πάτρα.

Άλλωστε, ο συγκεκριμένος πρώην αστυνομικός είχε λάβει την ανώτατη διάκριση από το Σώμα, με το παράσημο του «Αστυνομικού Σταυρού» το 2020 και στη συνέχεια αποστρατεύτηκε λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε τραυματιστεί το 2014, ύστερα από ανταλλαγή πυρών κατά την καταδίωξη του ηγέτη του Επαναστατικού Αγώνα Νίκου Μαζιώτη, ύστερα από ένοπλη ληστεία σε τράπεζα, στην Κλειτορία Αχαΐας.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του και σε βάρος δύο αγνώστων συνεργών του εκ των οποίων μία γυναίκα.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ένας εκ των δραστών κάλεσε την ηλικιωμένη στο τηλέφωνο με απόκρυψη και μιλώντας σπαστά ελληνικά, προσποιούμενος γιατρό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, απαίτησε το χρηματικό ποσό των 40.000€, προκειμένου να καλυφθούν τα δήθεν έξοδα χειρουργείου της κόρης της, η οποία όπως της ανέφερε είχε χτυπήσει σοβαρά στο πόδι της και έπρεπε άμεσα να χειρουργηθεί.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συνομιλίας, η συνεργός τους προσποιούμενη την κόρη της, προσπαθούσε να την πείσει να παραδώσει τα χρήματα. Η παθούσα πείστηκε από τα λεγόμενα τους και συμφώνησε στην καταβολή του χρηματικού ποσού, σε τοποθεσία όπου της υπέδειξαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, περιοχή Βραχναιίκων, όπου και θα την ανέμενε ο τρίτος συνεργός τους. Το θύμα όντως πήγε στο ραντεβού και παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ σε άγνωστο προς αυτήν άνδρα ο οποίος αποχώρησε με μοτοσικλέτα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, προέκυψε η ταυτοποίηση του πρώην αστυνομικού, που είχε μεταβεί στο σημείο με τη μοτοσικλέτα του μάρκας BMW και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του με τα χρήματα.

Κατόπιν αυτών των στοιχείων, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, παρουσία δικαστικού λειτουργού μετέβησαν στην οικία του, όπου κατασχέθηκαν μπαγκαζιέρα μηχανής και είδη ρουχισμού μοτοσικλετιστή ως πειστήρια έχοντα άμεση σχέση με το διερευνώμενο αδίκημα, όπως και η μοτοσικλέτα του πρώην αστυνομικού.

Εντός της οικίας βρέθηκε και ο κατηγορούμενος ο οποίος και προσήχθη, όπου και αναγνωρίστηκε από την παθούσα. Εξεταζόμενος σχετικά, αποδέχθηκε τη συμμετοχή του στην απάτη, παραδέχθηκε ότι μετέβη στην περιοχή των Βραχναιίκων και παρέλαβε από την παθούσα το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, το οποίο και παρέδωσε, όπως ισχυρίστηκε, βραδινές ώρες της ιδίας ημέρας, σε άγνωστο προς αυτόν συνεργό του, στην πόλη των Σερρών.

Για την υπόθεση, η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε στις 10-9-2024 σε περιοχή της Πάτρας.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ενεργώντας με συνεργούς του, που αναζητούνται στις 10-9-2024, στην Πάτρα, εξαπάτησαν τηλεφωνικά ηλικιωμένη, γυναίκα με το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης να υποβληθεί η κόρη της σε χειρουργείο λόγω προγενέστερου ατυχήματος και της αφαίρεσαν 40.000 ευρώ.

Από την προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος μετέβη με μοτοσικλέτα στην οικία της ηλικιωμένης, από την οποία απέσπασε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου και των συνεργού του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του ως μέσο διευκόλυνσης διάπραξης της αξιόποινης πράξης».

Πηγή: skai.gr

